Veći požar izbio je kasno noćas u stanu u Ulici Vladimira Tomanovića broj 35 na Konjarniku, svi stanari zgrade su evakuisani.

Požar je zahvatio stan na četvrtom spratu, koji je u potpunosti izgoreo.

U požaru u Ulici Vladimira Tomanovića, koji je prijavljen pola sata nakon ponoći, poginuo je muškarac, rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović iz Hitne pomoći.

Kako je navela, ekipa Hitne pomoći je po dolasku na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nadležne službe vrše uviđaj.