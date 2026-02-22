Slušaj vest

Veći požar izbio je kasno noćas u stanu u Ulici Vladimira Tomanovića broj 35 na Konjarniku, svi stanari zgrade su evakuisani.

Požar je zahvatio stan na četvrtom spratu, koji je u potpunosti izgoreo. 

U požaru u Ulici Vladimira Tomanovića, koji je prijavljen pola sata nakon ponoći, poginuo je muškarac, rekla je za RTS doktorka Gordana Pavlović iz Hitne pomoći. 

Kako je navela, ekipa Hitne pomoći je po dolasku na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Uzrok požara za sada nije poznat, a nadležne službe vrše uviđaj.

Kurir.rs/RTS

Ne propustitePlanetaPOLICAJAC ALEKSANDAR POSTAO HEROJ PREKO NOĆI! Bez razmišljanja se popeo na osmi sprat i spasao devojčicu iz požara: Prizor obišao svet! (FOTO)
преузимање (1).jpg
BeogradGORI KUĆA NA ČUKARICI: 16 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.30 (2) copy.jpg
HronikaDRAMA U ZEMUNU, POŽAR PROGUTAO KROV PORODIČNE KUĆE! 13 vatrogasaca u borbi sa vatrenom stihijom, kulja gust dim!
policija vatrogasci
HronikaPOŽAR NA SAVSKOM VENCU: Ljudi se nagutali dima, šest vatrogasnih vozila gasilo vatru
vatrogasci vatra požar gašenje požara
ŽenaOve uređaje nikako ne uključujte u produžni kabl: Manjak utičnica može skupo da vas košta
produzni-kabl.jpg