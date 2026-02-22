Slušaj vest

U beogradskom naselju Rakovica, sinoć oko 18 časova, dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila žena S. V. (30).

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

Do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Poginula majka troje dece

Ekipe Hitne pomoći koje su izašle na teren mogle su samo da utvrde smrt. Usled siline udara, S. V. je zadobila stravične povrede kojima je podlegla na licu mesta. Prema rečima očevidaca, u pitanju je majka troje dece.

Telo je poslato na obdukciju. O nesreći je odmah obavešteno nadležno tužilaštvo.

Železnički saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu nekoliko sati tokom trajanja uviđaja, ali je u međuvremenu normalizovan.

Istraga je u toku.