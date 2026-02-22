Hronika
TRAGIČAN KRAJ POTRAGE U ZRENJANINU: Telo mladića (19) nađeno u jezeru
Pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije izvukli su danas iz gradskog jezera u Zrenjaninu telo mladića Manuela A. (19).
Kako javljaju lokalni mediji, telo je uočeno kod jezera u blizini srednje škole "Nikola Tesla" u Zrenjaninu. Na terenu se nalaze pripadnici policije i nadležne službe, a u toku je uviđaj. Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do smrti, niti o tačnom uzroku, što će biti utvrđeno nakon istrage.
Manuel A. (19) nestao je 14. februara u Zrenjaninu kad je iz kuće izašao u noći između 1 i 1.30 časova. Poslednji put je viđen u centru Zrenjanina, a njegov nestanak zabeležen je i sigurnosnim kamerama.
