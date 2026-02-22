Kako javljaju lokalni mediji, telo je uočeno kod jezera u blizini srednje škole "Nikola Tesla" u Zrenjaninu. Na terenu se nalaze pripadnici policije i nadležne službe, a u toku je uviđaj. Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do smrti, niti o tačnom uzroku, što će biti utvrđeno nakon istrage.