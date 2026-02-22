Slušaj vest

Pripadnik kavačkog klana (57) oslobođen je u u petak u Regionalnom sudu u Beču optužbi da je u martu 2020. učestvovao u tom gradu u otmici i jezivom mučenju državljanina Hrvatske, za kog su greškom verovali da je sin milionera iz te države. Kako su preneli austrijski mediji, sudija koji je doneo oslobađajuću presudu obratio mu se rečima da veruje da je "bio deo kriminalne grupe", ali da nema dokaza da je učestvovao u otmici.

Inače, mediji su ranije pisali da je otmicu organizovao državljanin Srbije, zvani Dekster, odnosno Dario Đorđević. Zbog ove otmice, kako tvrde hrvatski mediji, Austrija je raspisala poternicu i za Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara.

Vušović i Đorđević, podsetimo, optužnicom srpskog tužilaštva terete se da su bili vođe takozvanog vračarskog klana, koji je bio ogranak kavačkog klana na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom.

1/7 Vidi galeriju Dario Đorđević Dekster u bečkom sudu Foto: Heute.at, Denise Auer/Heute.at

Đorđević je uhapšen u junu 2021. u Beču i u međuvremenu je pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog trgovine drogom u toj državi, dok je Vušović bio u bekstvu do oktobra 2024. kada je uhapšen u Barseloni. On je, podsetimo, izručen Nemačkoj i u toj državi je osuđen na 12 godina zatvora zbog pokušaja ubistva.

Prema pisanju austrijskih medija, kavčanin koji je oslobođen optužbi u petak da je po nalogu vođa klana učestvovao u otmici hrvatskog državljanina, u sud je doveden u pratnji šest policajaca pod punom opremom a ostao je vezan lisicama i pojasom čak i tokom izricanja presude. Pošto ga je sud oslobodio, ustao je i zatražio reč.

- Želeo bih da vam se zahvalim na korektnom i pravednom suđenju - rekao je kavčanin koji je oslobođen optužbi.

Tužilaštvo je odmah podnelo žalbu na presudu.

Kavčanin koji je oslobođen optužbi, ipak u petak nije pušten na slobodu, već je vraćen u pritvor pošto je bečko tužilaštvo pre ove presude podiglo optužnicu protiv njega i za pljačku i trgovinu drogom.

Optužnicom po kojoj mu se sudilo, teretio da je bio pripadnik kriminalne grupe koja je 14. marta 2020. namamila u iznajmljeni stan u centru Beča državljanina Hrvatske i to pod izgovorom da treba da razgovaraju u poslu.

- Kada je tada 41-godišnjak ušao u prostorije, on i muškarac koji je došao sa njim su savladani, vezani, zlostavljani i prećeno im je smrću. Stan je bio obložen crnom plastičnom folijom, a unutra su bile i ručne testere i pištolji sa prigušivačem - navode austrijski mediji.

Kako navode, muškaraca su oteli kako bi od njegovog poslovnog partnera iznudili veliku količinu novca. Kidnaperi su in navodno pustili pošto im je obećano 750.000 evra i dodatnih 100.000 evra koliko im je predato u Zagerebu.

1/8 Vidi galeriju Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

- U otmicu je bilo umešano sedam osoba. Dvoje od njih je u novembru prošle godine osuđeno na zatvorske kazne od šest i sedam godina. Kavčanin koji je u petak oslobođen sumnjičio se da je imao ulogu da osmatra stan tokom otmice iz parka koji se nalazi ispred zgrade u kojoj je iznajmljen stan i da javlja ako primeti nešto sumnjivo - navode.

Ključni dokaz tužilaštva tokom postupka, bile su presretnute poruke sa šifrovane aplikacije.

- Grupa je komunicirala putem navodno bezbednih šifrovanih mobilnih telefona, koji su ipak dešifrovani – u kojima je 57-godišnjak, između ostalog, opisan kao osoba pogodna da izvede „pljačku, otmicu i ubistvo“ - naveo je tužilac tokom suđenja.

Među porukama koje su izvedene kao dokaz na sudu bila je i jedna u kojoj piše "ako uskoro ne kaže gde je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo". Navodno, žrtve su mučili u stanu puna četiri sata a o jezivoj torturi koji su oteti preživeli, prema tvrdnjama tužilaštva, svedoči poruka koja se odnosi na muškarca koji je došao u stan kao pratnja mlađeg Hrvata.

- Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu. Cela mu je glava bila izranjavana, a posečen je i nožem.

Iz kancelarije javnog tužioca saopštili su ranije da su scene mučenja bile "nešto što se inače viđa samo u televizijskim serijama".

Osumnjičeni su na kraju pustili žrtve.

Međutim, u obrazloženju oslobađajuće presude, sudija je naveo da je bilo puno posrednih dokaza, ali da oni nisu bili dovoljni za osuđujuću presudu. Naveo je da okrivljeni nije učestvovao u razgovorima koje je tužilaštvo dostavilo kao dokaz, i da čak nije ni imao šifrovani mobili telefon.

- Zbog toga ostalo je otvoreno pitanje da li je zaista imao ulogu da osmatra stan. Kako bi komunicirao sa ostalima u stanu? Svakako ne ručnim signalima - primetio je sudija tokom saopštavanja odluke.