U moru komentara tuge, saučešća i bola koji su se nizali u objavi FK Miljkovac izdvojio se jedan po kome se vidi ko je bila mlada majka Sanja.

- Ne mogu da sročim šta bih rekao... Skoro svake nedelje je bila kod mene u smeštaju za napuštene pse. Bukvalno jedina osoba koja je dolazila da sedne sa mnom, da se ispričamo, izjadamo, smejemo... Ta bre kad te zavoli zvezde skida, vatru gazi, srce ko planeta... Psi mi pojedu čarape, a ona: "Sutra ću da vidim u radnji šta imam i donosim ti". Iz Surčina, prevozom.

- Moji psi kratki za granule, Sanja sto kila donese... Čekao sam te naše vikende kao ozebao sunce, jer ona je bila to sunce. Zavoleo sam je bre kao ceo život da sam je znao, znala je o meni što bukvalno niko drugi ne zna... Troje dece... Kako da im pomognem sad... Za ocem ovako plakao nisam... Ona je bila bre... Šta god da napišem ne odražava bol, ne opisuje veličinu te žene - navodi se u komentaru.

Takođe, podelio je video sa Sanjom kako se igra sa životinjama u tom smeštaju za napuštene pse.

- Raj je danas dobio anđela. Saučešće porodici. Sanja, voli te brat - napisao je on u opisu videa.

Sava Lukić, Sanjin prijatelj i čovek koji ima smeštaj za napuštene životinje, oglasio za K1info rekavši da je čuo da sada svi spekulišu o tome da je Sanja izvršila samoubistvo, što po njegovim rečima apsolutno nije tačno. Kako je dodao Sanja je bila veliki čovek, imala je težak život i lavovski se borila za sebe i svoje troje dece i sigurno tako nešto ne bi uradila.

On nije mogao da sakrije suze, tugu i bol zbog gubitka prijateljice.

Kako je rekao, Sanja je obožavala FK, a nesreća se dogodila tako što je krenula kući prečicom, jer je žurila svojoj deci.

- Sanja je bila mnogo dobar lik, ona je meni pomagala, dolazila je u smeštaj i pravila mi društvo, brinula se i za moje pse. Šta mislite kakva osoba može da bude kada bi sve dala za male njuške - rekao je on.

Kako je dodao, ona je imala srce veliko kao kuća, ali je život nije štedeo.

- Sanja je preživela pakao, preživela je ozbiljne, teške situacije koje lome ljude. Sanja je neko ko je uspeo da pobedi sebe, a to malo ko može. Bila je u momentu kad joj se život značajno poboljšavao, nije bilo apsolutno nikakvog razloga da digne ruku na sebe, tako da je to apsolutno glupost. Bila je užasno jaka, užasno vođena time da joj bude bolje, vođena svojom decom, da pomogne deci, da bude tu za decu, da bude tu za prijatelje. Apsolutno nije neko ko bi radio takve stvari - rekao je on kroz suze.

Sanja je bila samohrana majka iz Rakovice iza koje je ostalo troje male dece.