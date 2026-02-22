Slušaj vest

Sinoć se na magistralnom putu Zaječar - Knjaževac dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali pogrebno vozilo iz Zaječara firme ''Venac'' i teretno vozilo Vojske Srbije. Nesreća se dogodila desetak kilometara od Zaječara ka Knjaževcu.

Oba vozila kretala su se iz pravca Knjaževca ka Zaječaru. Vozilo Vojske Srbije kretalo se ispred pogrebnog kombija.

Za sada iz nepoznatih razloga, vozač ''Venca'' se svom silinom zakucao u vozilo Vojske Srbije.

Zbog siline udarca, pogrebni kombi je smrskan do neprepoznatljivosti, a vozač, Zaječarac (68) je zadobio teške telesne povrede.

Nakon zbrinjavanja u zaječarskom Urgentnom centru, teško povređen vozač pogrebnog kombija je hitno prebačen u niški klinički centar na dalje lečenje.

