PRONAĐENA TELA RIBOLOVACA POSLE TRI DANA! Tragičan kraj potrage u jezeru Barje kod Leskovca
Ronioci Žandarmerije pronašli su tela dvojice ribolovaca u jezeru Barje kod Leskovca.
Nakon tri dana potrage, tela ribolovaca pronađena su u jezeru Barje, na dubini od 35 metara, saznaje RTS.
U potrazi su učestvovali pripadnici Sektora za vanredne situacije i Žandarmerije.
Podsetimo, ribolovci Slaviša Antić (47) i Stefan Krstić (38) nestali su u noći između 18. i 19. februara na jezeru Barje kod Leskovca.
Dvojica prijatelja su otišla u svoju vikendicu u selu Crcavac, a kada se nisu javili ni narednog jutra, porodica je odmah alarmirala policiju.
- Godinama se druže i redovno dolaze u tu vikendicu, vole da pecaju.Poznaju teren odlično, svaki pedalj. Zato nam je potpuno neverovatno da su tek tako nestali - ispričala je prijateljica za Kurir.
Prema njenim rečima, dvojica muškaraca su bili iskusni ribolovci i veoma oprezni kada je boravak na vodi u pitanju.
