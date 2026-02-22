Slušaj vest

Ronioci Žandarmerije pronašli su tela dvojice ribolovaca u jezeru Barje kod Leskovca.

Nakon tri dana potrage, tela ribolovaca pronađena su u jezeru Barje, na dubini od 35 metara, saznaje RTS.

U potrazi su učestvovali pripadnici Sektora za vanredne situacije i Žandarmerije.

Podsetimo, ribolovci Slaviša Antić (47) i Stefan Krstić (38) nestali su u noći između 18. i 19. februara na jezeru Barje kod Leskovca.

Potraga za ribolovcima u jezeru Barje Foto: Privatna arhiva, Prvatna Arhiva

Dvojica prijatelja su otišla u svoju vikendicu u selu Crcavac, a kada se nisu javili ni narednog jutra, porodica je odmah alarmirala policiju. 

- Godinama se druže i redovno dolaze u tu vikendicu, vole da pecaju.Poznaju teren odlično, svaki pedalj. Zato nam je potpuno neverovatno da su tek tako nestali - ispričala je prijateljica za Kurir. 

Prema njenim rečima, dvojica muškaraca su bili iskusni ribolovci i veoma oprezni kada je boravak na vodi u pitanju.

Potraga za nestalim Leskovčanima. Izvor: Privatna arhiva

Kurir.rs/RTS

potraga (2).jpg
Slaviša Antić
Leskovac potraga
potraga (1).png