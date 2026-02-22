Slušaj vest

Tri dana nakon što je prijavljen nestanak i pokrenuta zvanična potraga za dvojicom ribolovaca, Stefanom Krstićem (38) iz sela Vučje i Slavišom Antićem (47) iz sela Crcavac, koji su nestali na jezeru Barje kod Leskovca, pronađena su njihova tela, kako Kurir saznaje, umotana u ribarsku mrežu, čime je, nažalost, okončana višednevna drama koja je potresla porodice i prijatelje.

- Tela su pronađena na 35 metara dubine, umotana u ribarsku mrežu, i ronioci su se šokirali prizorom. Verovatno bi uspeli da se spasu da se nisu zaglavili u mrežu, nego nisu imali kud... Porodica je potpuno van sebe i svi bližnji koji su ih poznavali - priča za Kurir kroz suze rođaka jednog od ribolovaca.

Vest o tragičnom ishodu Kuriru su potvrdili i iz Policijske uprave u Leskovcu, a stigla je nakon iscrpljujuće potrage koja je trajala danima, bez prestanka, u nadi da će se potraga završiti drugačije.

Krstić i Antić su inače u sredu 18. februara otišli u vikendicu u Crcavcu kako bi pecali na jezeru, što su činili godinama unazad.

Kada se narednog jutra nisu javili na telefone, porodice su odmah alarmirale policiju, strahujući da se dogodilo nešto loše. Njihovi mobilni telefoni ostali su nedostupni, a nestao je i njihov vojnički čamac, što je dodatno produbilo misteriju.

- U akciju su se uključili pripadnici policije, rečne jedinice, ronioci Žandarmerije iz Niša. Pretraživana je obala, šiblje i nepristupačni delovi, dok su čamci sa spasiocima satima kružili rekom. Korišćena je i specijalizovana oprema, uključujući sonare i podvodne kamere, kako bi se što detaljnije pregledalo dno jezera - kaže izvor Kurira i dodaje da uprkos velikom angažovanju i nadi porodica da će njihovi najmiliji biti pronađeni živi, dani su prolazili bez konkretnih rezultata.

- Trećeg dana potrage, u ranim popodnevnim časovima, njihova tela su pronađena u jezeru na dubini od oko 35 metara, a porodice, koje su sve vreme iščekivale bilo kakvu informaciju, ubrzo su obaveštene o najtežem ishodu. Potpuno su van sebe...

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, pretpostavlja se da je do tragedije došlo usled prevrtanja čamca, ali tačne okolnosti biće utvrđene nakon obdukcije i sprovedene istrage. Nadležni organi obavili su uviđaj, a istraga će utvrditi sve detalje koji su doveli do ove nesreće.

Meštani kažu da je voda tih dana bila nabujala i da su vremenski uslovi bili promenljivi, sa jakim vetrom, što je, kako navode, sigurno dodatno otežavalo boravak na vodi. Ipak, ribolovci su, prema rečima poznanika, bili iskusni i dobro su poznavali teren, zbog čega je vest o njihovoj smrti izazvala još veći šok.