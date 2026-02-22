Slušaj vest

Niška policija uhapsila je muškarca (29) iz tog grada zbog sumnje da je 11. februara, u centru Aleksinca, sa još dvojicom muškaraca, od kojih je jedan uhapšen prošlog četvrtka, napao i zadao više udaraca muškarcu (57), saopštila je policijska uprava u Nišu. 

Osumnjičenom N. P. (29) određeno je zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu za nasilničko ponašanje biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Policija intenzivno radi na pronalasku i trećeg osumnjičenog koji je učestvovao u napadu u kome je muškarac (57) povređen.

Kurir.rs/Beta

