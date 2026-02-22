Na ulasku u Sremsku Kamenicu večeras je došlo do sudara dva automobila. Na terenu su Hitna pomoć i policija, stanje učesnika za sada nije poznato
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA ULASKU U SREMSKU KAMENICU! Dva automobila smrskana, delovi rasuti po putu (VIDEO)
Večeras je došlo do teže saobraćajne nesreće na ulasku u Sremsku Kamenicu.
Kako se vidi na snimku Instagram stranice "nsuzivo.rs" dva automobila su se sudarila, a kao posledica ulje i srča su svuda po putu.
Trenutno stanje učesnika nije poznato.
Uviđajem će se utvrditi više informacija, dok su na licu mesta Hitna pomoć i policija.
