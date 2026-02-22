Slušaj vest

Večeras je došlo do teže saobraćajne nesreće na ulasku u Sremsku Kamenicu. 

Kako se vidi na snimku Instagram stranice "nsuzivo.rs" dva automobila su se sudarila, a kao posledica ulje i srča su svuda po putu. 

Trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Uviđajem će se utvrditi više informacija, dok su na licu mesta Hitna pomoć i policija. 

Kurir.rs

