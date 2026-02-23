Slušaj vest

Novi Pazar je juče, svega petnaestak minuta pre iftara, svedočio nesvakidašnjem incidentu u Ulici Save Kovačevića, kada je došlo do fizičkog sukoba između bivšeg zeta i njegovog bivšeg tasta.

Prema rečima očevidaca, verbalna rasprava brzo je prerasla u tuču, a situacija je dodatno eskalirala kada je jedan od učesnika, kako tvrde očevici, počeo da skače po automobilu marke BMW, pričinivši vidnu materijalnu štetu. Na fotografijama sa lica mesta jasno se vidi polomljeno vetrobransko staklo i oštećenja na vozilu.

Prema nezvaničnim saznanjima, reč je o bivšim srodnicima čiji su odnosi već duže vreme narušeni. Prema navodima, bivši zet je i nakon razvoda nastavio da, navodno, uznemirava bivšu suprugu, zbog čega je njen otac u više navrata prijavljivao situaciju nadležnim organima.

Obojica su privedena i protiv obojice biće podnete prijave za nasilničko ponašanje.

Incident je započeo telefonskim pozivom. Bivši zet je, kako se navodi, pozvao bivšeg tasta i uputio mu ozbiljne pretnje, nakon čega su se dogovorili da se sastanu u Ulici Save Kovačevića.

Incident se dogodio u frekventnom delu grada, u vreme kada su se građani vraćali kućama kako bi dočekali iftar (večernji obrok tokom ramazanskog posta, koji se uzima u prvi sumrak), što je izazvalo dodatnu uznemirenost prolaznika i stanara okolnih zgrada. Policija je ubrzo stigla na lice mesta. Pripadnici Policijske uprave Novi Pazar obavili su uviđaj, uzeli izjave od učesnika i svedoka, te priveli aktere sukoba radi daljeg postupanja.