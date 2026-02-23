Slušaj vest

Prema prvim informacijama, nepoznata osoba bacila je zapaljivu napravu na objekat. Povređenih nema, dok je pričinjena materijalna šteta.

Naime, na restoran u Zaplanjskoj ulici, kod broja 41a, na Voždovcu sinoć je oko dva sata posle ponoći bačen je Molotovljev koktel.

Policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.

Kurir.rs/Blic

