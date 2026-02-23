Na restoran u Zaplanjskoj ulici na Voždovcu bačen je Molotovljev koktel oko dva sata posle ponoći.
Hronika
BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA RESTORAN NA VOŽDOVCU: Zapaljivu napravu bacila nepoznata osoba, policija izvršila uviđaj
Prema prvim informacijama, nepoznata osoba bacila je zapaljivu napravu na objekat. Povređenih nema, dok je pričinjena materijalna šteta.
Naime, na restoran u Zaplanjskoj ulici, kod broja 41a, na Voždovcu sinoć je oko dva sata posle ponoći bačen je Molotovljev koktel.
Policija je izašla na lice mesta, obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti incidenta.
Kurir.rs/Blic
