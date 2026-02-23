Slušaj vest

Suđenje lekaru M. M. (46) iz Rume, zaposlenom u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, koji je optužen za akušersko nasilje nad dve porodilje, biće nastavljeno 13. maja, potvrđeno je u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici.

Na narednom ročištu planirano je saslušanje još osam svedoka, uglavnom lekara različitih specijalnosti, dok će sudsko veće odlučivati i o daljim dokaznim predlozima odbrane.

M.M. se optužnicom Višeg javnog tužilaštva stavlja na teret da je izvršio teško krivično delo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nesavesnim pružanjem lekarske pomoći, kao i zlostavljanje i mučenje, na štetu porodilja Marice Mihajlović i Jelene Ivković. U oba slučaja, prema navodima iz postupka, novorođenčad su preminula.

Na ročištu održanom 9. februara, sud je saslušao šest svedoka, a postupak je trajao satima. Pred sudom su govorili ginekolozi, akušeri i anesteziolozi koji su učestvovali u porođajima i lečenju oštećenih. Pojedini svedoci naveli su da tokom njihovog prisustva nisu uočili fizičko nasilje, dok su drugi ukazali na sumnju u zamućenu plodovu vodu, potrebu za dodatnim pregledima i ograničenja ultrazvuka kao dijagnostičke metode.

Posebna pažnja posvećena je epiduralnoj anesteziji, vođenju medicinske dokumentacije, CTG zapisima i reanimaciji novorođenčadi, pri čemu je jedan od svedoka potvrdio da dete u jednom slučaju nije moglo samostalno da diše i da je bilo ventilirano.

Optuženi lekar je na početku suđenja u potpunosti negirao krivicu, tvrdeći da je postupao u skladu sa medicinskim pravilima. Njegov branilac, advokat Zoran Jakovljević, istakao je da postoje brojna otvorena pitanja u vezi sa dokumentacijom i nadzorom, te da će odbrana nastaviti da iznosi dokaze u korist okrivljenog.

Punomoćnica jedne od oštećenih, advokat Marijana Mijatović, naglasila je da je ovaj predmet od velikog značaja za prava pacijenata, ali i za odgovornost zdravstvenog sistema, te da eventualni propusti mogu imati ozbiljne pravne posledice.