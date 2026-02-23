Slušaj vest

Bračni pari iz Švedske uhapšen je u Baru po interpolovoj poternici zbog sumnja da su protivzakonito oteli dete, a predstoji postupak njihovog izručenja Švedskoj.

Ispostavilo se da su oteli sopstveno dete, ali ih to ne abolira od kazne. A zbog čega, objasnio je doktor nauka iz oblasti bezbednosti Ivan Pekić:

Ivan Pekić
Ivan Pekić Foto: Kurir Televizija

- S obzirom da te podatke ima operativno jedino uprava policije i nadležna jedinica, tj. pogranična policija, ne bih mogao davati podatke bez nadležnih organa. Oni su oni došli u Bar,a svoje dete poveli sa sobom. Međutim, prema zakonima i nadležnostima države iz koje su došli, oni su to dete morali dati staratelju. Na taj način su prekršili određene odredbe zakona koje važe u toj zemlji - ispričao je Pekić.

Uprava policije i Centar bezbednosti Bar je lišio slobode dvoje supružnika uz asistenciju Interpola, a oni će sada verovatno u komunikaciji sa nadležnim organima druge države biti poslati u svoju zemlju:

- Otmice su vrlo interesantan fenomen organizovanog kriminala i kada su one u pitanju, mi nismo imali veliki broj slučajeva u Crnoj Gori. Uvek državni organi, a posebna uprava policije efikasno reaguje kada su u pitanju takvi slučajeva, međutim ovo je zaista specifično - kaže Pekić i dodaje:

- Radi se o supružnicima, o njihovom djetetu, o zakonima države iz koje dolaze. To dete je dato starateljima, jer ti roditelji nisu znali adekvatno da se ponašaju prema svojom detetu. Definitivno smatram da je to greška i određenog sistema u toj zemlji, jer kod nas verovatno nismo nikada ni čuli za slučajeve da se radi otmica sopstvenog deteta.

shutterstock_685618705.jpg
Foto: Shutterstock

"Maloletno dete povereno staratelju"

Podsetimo, maksimalna kazna zatvora za otmicu svog deteta je u trajanju od četiri godine.

"Oni su osumnjičeni da su u Švedskoj, na dan donošenja zakonske odluke kojom se njihovo maloletno dete poverava na starateljstvo trećem licu, svoje dete protivzakonito odveli iz togokruženja u kojem je dete počev od tog dana trebalo da se nalazi, te da je majka deteta, u saradnji sa ocem deteta, dete potom odvela u inostranstvo", navodi policija Crne Gore u saopštenju.

EVO ŠTA STOJI IZA HAPŠENJA PARA KOJI JE OTEO DETE! Ovo je maksimalna kazna zatvora koja im preti: "Iz Crne Gore se izručuju Švedskoj"  Izvor: Kurir televizija

