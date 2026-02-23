Slušaj vest

Bračni pari iz Švedske uhapšen je u Baru po interpolovoj poternici zbog sumnja da su protivzakonito oteli dete, a predstoji postupak njihovog izručenja Švedskoj.

Ispostavilo se da su oteli sopstveno dete, ali ih to ne abolira od kazne. A zbog čega, objasnio je doktor nauka iz oblasti bezbednosti Ivan Pekić:

- S obzirom da te podatke ima operativno jedino uprava policije i nadležna jedinica, tj. pogranična policija, ne bih mogao davati podatke bez nadležnih organa. Oni su oni došli u Bar,a svoje dete poveli sa sobom. Međutim, prema zakonima i nadležnostima države iz koje su došli, oni su to dete morali dati staratelju. Na taj način su prekršili određene odredbe zakona koje važe u toj zemlji - ispričao je Pekić.

Uprava policije i Centar bezbednosti Bar je lišio slobode dvoje supružnika uz asistenciju Interpola, a oni će sada verovatno u komunikaciji sa nadležnim organima druge države biti poslati u svoju zemlju:

- Otmice su vrlo interesantan fenomen organizovanog kriminala i kada su one u pitanju, mi nismo imali veliki broj slučajeva u Crnoj Gori. Uvek državni organi, a posebna uprava policije efikasno reaguje kada su u pitanju takvi slučajeva, međutim ovo je zaista specifično - kaže Pekić i dodaje:

- Radi se o supružnicima, o njihovom djetetu, o zakonima države iz koje dolaze. To dete je dato starateljima, jer ti roditelji nisu znali adekvatno da se ponašaju prema svojom detetu. Definitivno smatram da je to greška i određenog sistema u toj zemlji, jer kod nas verovatno nismo nikada ni čuli za slučajeve da se radi otmica sopstvenog deteta.

"Maloletno dete povereno staratelju"

Podsetimo, maksimalna kazna zatvora za otmicu svog deteta je u trajanju od četiri godine.

"Oni su osumnjičeni da su u Švedskoj, na dan donošenja zakonske odluke kojom se njihovo maloletno dete poverava na starateljstvo trećem licu, svoje dete protivzakonito odveli iz togokruženja u kojem je dete počev od tog dana trebalo da se nalazi, te da je majka deteta, u saradnji sa ocem deteta, dete potom odvela u inostranstvo", navodi policija Crne Gore u saopštenju.

