Slušaj vest

Veliki požar izbio je u noći između subote i nedelje, pola sata nakon ponoći, u jednom stanu u Ulici Vladimira Tomanovića na Konjarniku. Svi stanari zgrade bili su evakuisani, a život je izgubio pedesetšestogodišnji Aleksandar J.

Njegovo beživotno telo pronađeno je u stanu sat vremena nakon ponoći, nakon što su vatrogasne ekipe uspele da obuzdaju vatrenu stihiju.

"Živeo je sam, nismo ni znali da je unutra"

Prema rečima komšija, nastradali Aleksandar je poslednjih godina živeo sam. Iako ga opisuju kao mirnog i povučenog čoveka koji nikome nije pravio probleme, stanari zgrade su vidno potreseni ishodom sinoćne nesreće.

"Bio je to dobar komšija, ali je živeo potpuno sam. Nismo ni znali da je unutra dok nismo videli vatrogasce kako razvaljuju vrata. Nažalost, bilo je kasno", ispričala je jedna od stanarki sa istog sprata.

Opušak izazvao požar?

Stanari su oko 00:30 časova osetili miris paljevine i videli gust dim koji je dolazio iz stana na četvrtom spratu. Na lice mesta ubrzo je stiglo nekoliko vatrogasnih vozila, policija i ekipa Hitne pomoći i sprovedena je hitna evakuacija cele zgrade.

Iako će zvanična istraga i veštačenje dati konačan odgovor, među stanarima zgrade preovladava jedna sumnja – da je požar izazvao opušak cigarete.

Foto: Damir Dervišagić

Komšije navode da je Aleksandar bio strastveni pušač i da postoji velika verovatnoća da je zaspao sa upaljenom cigaretom koja je zapalila nameštaj ili posteljinu. Plamen se proširio munjevitom brzinom, ne ostavljajući žrtvi prostora da se spase.

Intervencija i uviđaj

Vatrogasci su se duže od sat vremena borili sa vatrom. Lekari Hitne pomoći su po ulasku u prostorije mogli samo da konstatuju smrt muškarca. Pomoć je na licu mesta ukazana je i nekolicini starijih stanara koji su se nagutali dima tokom evakuacije i pretrpeli jak stres.