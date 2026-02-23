Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu za sutra je zakazao sednicu na kojoj bi trebalo da razmatra žalbe na presudu kojom je odbegli Vladimir Đurović pred Višim sudom u Beogradu osuđen na maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva vođe navijača Velibor Dunjića 16. maja 2014.

Presudom na koju su se žalili, na po pet godina osuđeni su Bojan Starovlah i Gran Knežević zbog pomaganja Đuroviću posle ubistva, dok je Miloš Milosavljević oslobođen optužbi. Đuroviću, koji je osuđen kao direktni izvršilac zločina sudilo se u odsustvu, pošto je posle ubistva pobegao i skoro 12 godina se o njemu ništa ne zna. On je identifikovan nepunih 24 sata posle zločina, ali je prema nezvaničnim informacijama, uspeo da napusti Srbiju.

- Kako je sud utvrdio tokom presude koju bi trebalo da razmatra Apelacioni sud u Beogradu, Đurović koji je bio šef obezbeđenja splava "Džimis" ispred kog je Dunjić ubijen u svom automobilu, izašao je sa splava, pokucao na prozor i kada ga je vođa navijača otvorio, iz pištolja, iz neposredne blizine ispalio mu sedam projektila u glavu i telo - podseća sagovornik Kurira.

Ostali okrivljeni, kako navodi, terete se da su mu pomogli posle zločina, tako što su uništili resiver na kom je bio snimak zločina koji su zabeležile sigurnosne kamere, kao i za pomaganje ubici da pobegne.

Aleksandar Đuranović se u aprilu 2015. godine nagodio sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i priznao da je na zahtev Đurovića, pokušao da sakrije pištolj kojim je izvršen zločin - zbog čega je osuđen na dve godine zatvora. Prema nezvaničnim informacijama, posle zločina, pištolj je bacio u reku gde ga je policija i pronašla.

Podsetimo, Velibor Dunjić bio je jedan od vođa navijača Crvene zvezde. Bio je dobro poznat javnosti, ali i policiji pošto je protiv njega bilo podneto više od 40 krivičnih prijava, za različita krivična dela, nasilničko ponašanje, nanošenje teških i lakih telesnih povreda, izazivanje opšte opasnosti, remećenje javnog reda i mira, kao i za napade na službena lica.