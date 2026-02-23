Slušaj vest

Sinoć oko tri sata nakon ponoći bačen je Molotovljev koktel na jedan lokal brze hrane na Voždovcu.

Na staklu od izloga lokala jasno se može videti rupa kroz koju je ubačena zapaljiva naprava, ali su nesreća i tragičan ishod izbegnuti zahvaljujući prisebnosti radnice iz obližnjeg objekta. Hrabra žena, koja je prva priskočila u pomoć i ugasila vatru, opisala je trenutke drame koji su probudili ovaj deo grada.

"Sve se desilo u trenu"

Kako je ispričala, sve se odigralo munjevitom brzinom, a napadači su se dovezli u luksuznom automobilu.

- Videla sam "mercedes" i osobe koje iz njega izlaze. Prvo su razbili staklo, a onda je bačen molotovljev koktel. U sekundi je sve planulo! Nisam razmišljala, odmah sam zgrabila aparat i počela da gasim. Da nisam bila tu, ko zna šta bi se desilo sa celom zgradom - rekla je vidno uznemirena radnica.

Tragovi haosa

Na pločniku se vide ostaci razbijenog izloga, a unutar lokala su vidljivi tragovi gareži. Na snimcima koji kruže mrežama vidi se kako napadač prvo kamenicom pravi "put" za zapaljivu flašu, a potom se vraća u pomenuti "mercedes" i nestaje.

Istraga

Podsetimo, istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Policija intenzivno traga za luksuznim "mercedesom" i osobama koje su se nalazile u njemu. Snimci sa nadzornih kamera su izuzeti, a očekuje se da će svedočenje hrabre radnice biti ključno za identifikaciju počinilaca.

Kurir.rs/Telegraf

