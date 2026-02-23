Slušaj vest

U Rakovici, na pružnom prelazu koji prolazi kroz ovo beogradsko naselje dogodila se teška železnička nesreća u kojoj je život izgubila Sanja V. (30), majka troje male dece, a prizori sa mesta tragedije svedoče o stravičnom događaju koji je potresao Beograđane.

Kako navodi očevidac u Filip Ranković, koji je bio na licu mesta kada se dogodila železnička nesreća, prizor u Rakovici te noći bio je jeziv.

- Po završetku utakmice, mi imamo običaj da se družimo s navijačima i da se slikamo. Pozdravio sam se sa Sanjom, nakon toga smo otišli u svlačionicu, ja sam držao govor, a navijači svojim putem. U jednom trenutku je ušao jedan momak u svlačionicu i rekao: "Ima li nekog doktora, Sanju je udario voz", izleteo sam napolje i prišao telu. Ono što sam tamo video je stravično. Voz je nju vukao sigurno 15 metara, a telo je bilo ispod vagona, prosto nije postojala šansa da preživi - kaže Filip.

Foto: Instagram/fkmiljakovac

"Bila nam je kao sestra, sve ćemo uraditi za njenu decu!"

Kako kaže, gledali su je kao sestru, bila je vatreni navijač ovog kluba, dolazila je na sve utakmice.

- Ona je bila naša drugarica, kao sestra nam je bila, svi se tu znamo iz kraja, na svaku utakmicu je dolazila, nikada nismo pravili razliku između navijača i igrača.

Sanja je na svaku utakmicu donosila zastavu. Sve nas je pocepala činjenica da je poginula u majici FK Miljakovac. Ima malu decu, njeni sinovi imaju dve, četiri i šest godina, mi smo za života dužni toj deci i sve ćemo uraditi za njih. Prošla je vrlo teške momente u životu, borila se za decu. Nije izvršila samoubistvo, to su gluposti, ovo je prosto jedna velika tragedija - navodi Filip.