Dve tragedije u dva dana najnoviji su slučajevi u nizu jezivih događaja na srpskoj železnici, posebno na pružnim prelazima koji su često nazivani "crnim tačkama" zbog loše preglednosti, signalizacije, bezbednosnih mera ili nepažnje pešaka.

U beogradskom naselju Rakovica, u subotu popodne, ponovo se dogodila strašna tragedija na pruzi kada je mlada majka troje dece, Sanja V. (30), izgubila život. Na nju je naleteo putnički voz dok je prelazila pružni prelaz nakon prijateljske utakmice lokalnog kluba. Sanja je, prema prijateljima, samo žurila kući svojoj deci i nažalost, život izgubila u nameri da sebi skrati put do doma.

- Mašinovođa je, prema nezvaničnim informacijama, ženu uočio na svega nekoliko metara, ali zbog mase vozila i kratkog kočionog puta nije bilo moguće izbeći sudar. Ekipe Hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt na licu mesta - podseća izvor.

Zašto se dešavaju nesreće? Stručnjaci često upozoravaju da su ljudska nepažnja, nepoštovanje signalizacije i rizičan prelazak koloseka glavni uzroci tragedija na prugama.

Nesreće na pruzi, nažalost, nisu retke ni u drugim delovima Srbije. Samo dan pre tragedije u Rakovici, voz koji je saobraćao na relaciji Subotica-Beograd stao je zbog naleta na nepoznato lice, što je ponovo ukazalo na opasnost prelaska koloseka van obeleženih mesta i ignorisanje pravila bezbednosti.

Pružni prelazi smrti Sestre zajedno otišle u smrti

Rođene sestre, Katarina (32) i Natalija Živković (30) nastradale su 18. januara 2025. oko 17. 30 časova kada je na njih naleteo voz kod Lapova.

Nesreća se, podsetimo, dogodila kada je na sestre Živković naleteo voz koji saobraća na liniji Zemun-Niš i to na mračnoj deonici pruge koju meštani koriste svakodnevno kako ne bi morali da kruže i dođu do varoši. Kako smo ranije preneli, sestre su kobnog popodneva krenule u Udruženje za pomoć osobama na invaliditetom "Zora" Lapovo, kako bi se družile sa ostalim članovima.

Kako smo ranije pisali, jednoj od njih ispao je novac, a kada su se sagle da ga potraže na pruzi, naišao je voz i u toj brzini ih obe usmrtio na mestu.

- Nije mi jasno kako se sve do izdešavalo, njih je udario putnički voz, nisu ga čule uopšte, ali ne znam kako ga nisu videle. Od druge komšinice sam čula da se jedna sagla da dohvati novac i da je u tom trenutku pala, a druga je pokušala da joj pomogne da ustane, međutim, nije bilo vremena, strašna tragedija - dodala je naša sagovornica.

Poginuli taksista i dvoje mališana

Pre nepune dve godine, 19. avgusta 2024. godine, u mestu Petka kod Lazarevca, na obeleženom pružnom prelazu dogodila se nesreća koja je odnela živote dvoje maloletne dece (12 i 14 godina) i taksistekoji ih je vozio na bazen.

Prema rečima meštana i obaveštenja Železnice Srbije, svetlosna signalizacija na tom mestu bila je funkcionalna, ali automobil je ipak ušao na kolosek i sudario se sa vozom.

- Vozač drumskog vozila ignorisao je svetlosnu signalizaciju na putnom prelazu. Tom prilikom tri osobe iz automobila su poginule, dok je četvrta osoba zadobila teške telesne povrede. Svi uređaji na putnom prelazu su bili uključeni i potpuno ispravni - naveli su ranije u saopštenju iz Železnice Srbije.

Prizori su bili stravični, a meštani su bili potpuno van sebe kada su čuli prasak.

Otac poginuo, njegovu ćerku spasio očevidac nesreće

Miljan T. (36) nastradao je krajem decembra 2024. godine u jezivoj nesreći u Rakovici, kada je kombijem u kojem je bilo i njegovo četvorogodišnje dete, pokušao da zaobiđe spušteni polubranik, nakon čega je voz koji je nailazio sa njegove leve strane udario u vozilo i nastavio da ga vuče nekoliko metara.

Nesreća u Rakovici Izvor: Kurir

Podsetimo, do nesreće je došlo oko 7. 30 časova. Meštani su rekli da su prizori bili zastrašujući, vozač kombija je stradao na mestu, dok je njegova devojčica zadobila teške povrede. Nju je inače iz slupanog vozila spasio Aleksandar Maksić, radnik firme koja se nalazi prekoputa pružnog prelaza, koji je za Kurir opisao kako je pritekao u pomoć.

- Bio sam u šoku od prizora koji sam zatekao. Počeo sam na trenutak da histerišem, nisam znao šta da radim i kako da postupim... Obuzeo me je neki čudan osećaj, strah, adrenalin... Ali sam se ubrzo obuzdao, uspeo sam da se saberem nekako, jer je moj jedini cilj bio da pomognem tom detetu. Nekoliko minuta sam ubeđivao devojčicu da mi veruje i da mi sama puži noge kako bih je izvukao iz olupine. Bojao sam se da je možda još više ne povredim - rekao je Aleksandar i dodao:

- Devojčica mi je potom pružila prvo jednu nogu, a zatim i drugu. Zagrlila me je i ja sam je povukao. Izvadio sam je ispod olupine. Ne znam koliko bi mogla dugo da ostane u tom stanju - objašnjava Maksić i dodaje da je potom dete predao muškarcu koji je bio pored njega.