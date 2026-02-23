UHAPŠENA MALOLETNICA KOJA JE GASILA CIGARETE NA JEZIKU SINA SNEŽANE ĐURIŠIĆ: Vršila jezivu torturu nad Markom Gvozdenovićem u stanu strave
Z. I. i L. S., osumnjičeni da su brutalno pretukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, Markom Gvozdenovićem (46), nalaze se u pritvoru, a maloletna devojka N. O. koja je počinila nezapamćen čin sadizma, sada je takođe uhapšena zbog zlodela koje je načinila.
Nakon hapšenja dvojice muškaraca, beogradska policija je u nedelju lišila slobode i maloletnu N. O., zbog čije je uloga u ovom zločinu javnost zanemela.
Naime, ona je bila u stanu u kojem je Marko Gvozdenović brutalno pretučen i na kojem su se dvojica muškaraca Z.I. i njegov saučesnik L.S. iživljavali.
Sumnja se da je maloletnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić.
Marko pobegao nakon što su ga 5 sati mučili
Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, koji je doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspeo je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu celih 5 sati i pobegne.
On je uspeo da teško povređen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.
- Dan kasnije on je pozvao policiju, koja je došla u stan u kojem je bio sa bivšom suprugom, a policija ga je poslala odmah u Urgentni centar da bi mu se ukazala pomoć. U bolnici su mu konstatovane teške telesne povrede i tamo je zadržan na bolničkom lečenju - kaže izvor "Blica".
Kurir.rs/Telegraf