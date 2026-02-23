Slušaj vest

Z. I. i L. S., osumnjičeni da su brutalno pretukli i iživljavali se nad sinom Snežane Đurišić, Markom Gvozdenovićem (46), nalaze se u pritvoru, a maloletna devojka N. O. koja je počinila nezapamćen čin sadizma, sada je takođe uhapšena zbog zlodela koje je načinila.

Nakon hapšenja dvojice muškaraca, beogradska policija je u nedelju lišila slobode i maloletnu N. O., zbog čije je uloga u ovom zločinu javnost zanemela.

Naime, ona je bila u stanu u kojem je Marko Gvozdenović brutalno pretučen i na kojem su se dvojica muškaraca Z.I. i njegov saučesnik L.S. iživljavali.

Sumnja se da je maloletnica gasila cigarete na jeziku sina Snežane Đurišić.

Marko pobegao nakon što su ga 5 sati mučili

Marko Gvozdenović, sin pevačice Snežane Đurišić, koji je doživeo jezivo mučenje i zlostavljanje u stanu poznanika na Vračaru uspeo je da iskoristi nepažnju napadača dok su ga maltretirali u kupatilu celih 5 sati i pobegne.

On je uspeo da teško povređen ode u svoj stan odakle je zvao bivšu suprugu i ispričao joj šta se desilo.

