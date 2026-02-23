Slušaj vest

Barska policija je, u saradnji sa NCB Interpol Podgorica, postupajući po međunarodnoj poternici NCB Interpol Stokholm, uhapsila bračni par iz Švedske, stare 63 i 53 godine, zbog sumnje da su protivzakonito odveli svoje maloletno dete, saopštila je Uprava policije.

Kako je saopšteno iz policije, za njima je raspisana međunarodna poternica radi privođenja nadležnom sudu u Švedskoj, gde se protiv njih vodi krivični postupak zbog sumnje da su počinili krivično delo otmica deteta, koje se prema švedskom Krivičnom zakoniku tretira kao teško krivično delo.

Za ovo delo zaprećena je maksimalna kazna zatvora do četiri godine.

- Supružnici se sumnjiče da su, na dan donošenja pravosnažne odluke kojom se njihovo maloletno dete poverava na starateljstvo trećem licu, dete protivzakonito odveli iz okruženja u kojem je, shodno odluci, trebalo da boravi. Sumnja se da je majka, u dogovoru sa ocem, potom dete odvela u inostranstvo - ističu u policiji.

Nakon hapšenja u Baru, osumnjičeni su privedeni sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

U narednom periodu sledi komunikacija između nadležnih organa Crne Gore i Švedske u vezi sa postupkom njihovog izručenja Švedskoj.