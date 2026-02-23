Slušaj vest

Na Pančevačkom mostu došlo je do sudara, u kome su učestvovali kamion i automobil, a od siline udara, auto se potpuno zarotirao.

Kolone vozila u smeru ka naselju Borča su ogromne, praktično je ceo most u zakrčenju već od Bogoslovije i nemoguće je pristupiti mu.

Pančevački most
Pančevački most Foto: Pribntscreen

Saobraćajna nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu u smeru ka Borči, gde su se stvorili dugačke kolone vozila, saobraćaj je praktično obustavljen, jer trenutno sve stoji.

Od siline udara auto se skroz zarotirao, stoji okrenut ka beogradskoj strani, a prednji deo mu je uništen. Za sada nema inormacija o tome da li ima povređenih.

Kurir.rs/Mondo

