Zbog saobraćajke koja se dogodila na Pančevačkom mostu nastao je kolaps, vozila više od sat vremena stoje u mestu
Hronika
SUDAR KAMIONA I AUTOMOBILA NA PANČEVAČKOM MOSTU Vozilo potpuno uništeno, saobraćaj zaustavljen
Na Pančevačkom mostu došlo je do sudara, u kome su učestvovali kamion i automobil, a od siline udara, auto se potpuno zarotirao.
Kolone vozila u smeru ka naselju Borča su ogromne, praktično je ceo most u zakrčenju već od Bogoslovije i nemoguće je pristupiti mu.
Pančevački most Foto: Pribntscreen
Saobraćajna nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu u smeru ka Borči, gde su se stvorili dugačke kolone vozila, saobraćaj je praktično obustavljen, jer trenutno sve stoji.
Od siline udara auto se skroz zarotirao, stoji okrenut ka beogradskoj strani, a prednji deo mu je uništen. Za sada nema inormacija o tome da li ima povređenih.
