Na Pančevačkom mostu došlo je do sudara, u kome su učestvovali kamion i automobil, a od siline udara, auto se potpuno zarotirao.

Kolone vozila u smeru ka naselju Borča su ogromne, praktično je ceo most u zakrčenju već od Bogoslovije i nemoguće je pristupiti mu.

Pančevački most Foto: Pribntscreen

Saobraćajna nesreća se dogodila na Pančevačkom mostu u smeru ka Borči, gde su se stvorili dugačke kolone vozila, saobraćaj je praktično obustavljen, jer trenutno sve stoji.

Od siline udara auto se skroz zarotirao, stoji okrenut ka beogradskoj strani, a prednji deo mu je uništen. Za sada nema inormacija o tome da li ima povređenih.