"JA SAM OTAC, NIJE ISTINA DA JE IŠLA KOD DECE" Prvo oglašavanje bivšeg muža Sanje, stradale u železničkoj nesreći u Rakovici
Sanja V. (30) nastradala je u Rakovici kada je na nju naleteo voz u trenutku dok je prelazila prugu. Na društvenim mrežama se oglasio muškarac koji tvrdi da je njen bivši suprug i koji je kazao da ona nije samohrana majka.
Podsetimo, do teške železničke nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.
Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.
"Ja sam otac dece"
Naime, muiškarac koji tvrdi da je Sanjin bivši muž, demantovao da je ona samohrana majka i naglasio je da kobne večeri ona nije išla kod dece.
- Nije samohrana majka, ja sam otac dece i nije išla kod dece. Deca su kod mene - napisao je on.
Očevidac otkrio detalje
Ranije je očevidac opisao scene užasa na mestu železničke nesreće u Rakovici.
- Po završetku utakmice, mi imamo običaj da se družimo s navijačima i da se slikamo, pozdravio sam se sa Sanjom, nakon toga smo otišli u svlačionicu, ja sam držao govor, a navijači svojim putem. U jednom trenutku je ušao jedan momak u svlačionicu i rekao: "Ima li nekog doktora, Sanju je udario voz", izleteo sam napolje i prišao telu. Ono što sam tamo video je stravično. Voz je nju vukao sigurno 15 metara, a telo je bilo ispod vagona, prosto nije postojala šansa da preživi - rekao je on za Republiku.
Kurir.rs/Republika