Bahata ili nasilnička vožnja sve je češća na ulicama naše zemlje. Povratništvo u saobraćajne prekršaje, u Nemačkoj na primer, sankcioniše se obaveznim psihijatrijskim lečenjem, a ta praksa uskoro će, kako tvrde mediji, stići i u naš zakon. Povratnici će biti tretirani kao "idioti", a slede im drastčne sankcije.

"Najteži saobraćajni prekršaji više neće značiti samo novčane kazne i zabrane upravljanja – ponavljači će morati na obaveznu psihijatrijsku procenu pre vraćanja dozvole. Novi Zakon o bezbednosti saobraćaja doneće dosad najstrože kazne za vozače koji uporno krše propise i ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju. Pored već najavljenog trajnog oduzimanja vozila i mogućnosti trajnog gubitka vozačke dozvole, uvodi se i potpuno nova mera – obavezno upućivanje na psihijatrijsku procenu za najteže prekršaje - navodi se na Youtube kanalu Autoinfo.

Obavezna procena pre vraćanja dozvole

"Prema najavljenim rešenjima, vozači koji više puta ponove najteže saobraćajne prekršaje moraće, uz ostale sankcije, da prođu i stručnu procenu kod psihijatra. Tek nakon mišljenja specijaliste moći će da zatraže vraćanje vozačke dozvole ili određene kategorije za upravljanje vozilom. Broj odlazaka kod psihijatra, kao i eventualni tretman, određivaće stručnjak na osnovu procene ponašanja i rizika koji vozač predstavlja u saobraćaju. Ovakva praksa već postoji u pojedinim evropskim zemljama, gde se pokazala kao dodatni mehanizam kontrole rizičnih vozača. U domaćem zakonodavstvu, međutim, ovo će biti novina", navodi se i dodaje da dodadašnje kazne, po svemu sudeći, nisu efektne.

Važne novine za saobraćajne kazne stižu sledeće godine Foto: RINA

"Zakonodavac očigledno polazi od stava da novčane kazne, kazneni poeni i privremene zabrane upravljanja vozilom kod pojedinih vozača ne daju očekivane rezultate. Upravo zato uvodi se mera koja ima za cilj da utiče na uzroke rizičnog ponašanja, a ne samo da sankcioniše posledice. Trajno oduzimanje vozila i vozačke dozvole ostaju među najupečatljivijim kaznama, ali psihijatrijska procena predstavlja dodatni filter pre povratka na put. Pored toga, razmatra se i mogućnost uvođenja preventivne prakse prema kojoj bi vozači koji učestalo prave prekršaje i brzo skupljaju kaznene poene bili pozivani na razgovor i pre nego što ispune uslov za oduzimanje dozvole. Na taj način bi im se skrenula pažnja da je njihovo ponašanje u saobraćaju primećeno i da predstavljaju rizik, čime bi se pokušalo preventivno delovati pre izricanja najstrožih sankcija", navodi se.

Krupna promena u sistemu