Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivičnu prijavu protiv M. Ž. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- Sumnja se da je njen pas rase staford juče, na ulici u Nišu, napao pedesetšestogodišnju ženu i njenog psa, a potom i dvadesettrrogodišnjeg mladića koji je prišao da joj pomogne - piše u saopštenju.

Pedesetšestogodišnja žena i dvadesettrrogodišnjak su zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Protiv osumnjičene će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.

Ne propustiteHronikaOSUMNJIČENI ZA UBISTVO BAKIĆA UHAPŠEN ČIM JE IZAŠAO DA PROŠETA PSA: Haskija vodio i na likvidaciju, detalj sa snimka šokirao sve (video)
Živko Bakić.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE! OSUMNJIČENI ZA UBISTVO BAKIĆA NA LIKVIDACIJU POVEO SVOG PSA! Šok detalji iz istrage: Prijatelji ubijenog ga sreli u šumi, ovako ih je prevario
MEGA Živko Bakić.jpg
Hronika"UPOMOĆ, POMOZITE..." DEKA I PAS UPALI U BUNAR, VIŠE OD SAT VREMENA BILI ZAROBLJENI! Drama u Kragujevcu trajala satima, 13 vatrogasaca učestvovalo u spašavanju!
shutterstock_1317941096.jpg
HronikaPAS ŠČEPAO DETE (3) ZA LICE USRED KAFIĆA! Užas u beogradskom naselju Mirijevo: Nadzorne kamere snimile JEZIVI NAPAD!
pitbul 3.jpg