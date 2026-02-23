Slušaj vest

Suđenje pred Višim sudom u Podgorici, optuženima za ubistvo Šćepana Roganovića 13. februara 2020. u Herceg Novom, nastavljeno je danas iza zatvorenih vrata, saslušanjem Milana Kankaraša, koji se nalazi u programu zaštite svedoka.

Kankaraš je svedočenje dao pod posebnim merama zaštite, njegov lik bio je zaštićen, a u sudnici je praćen putem TV ekrana, dok se on nalazio u posebnoj prostoriji suda.

- Odbrana optuženih usprotivila se ovom predlogu, ističući da je Kankaraš u ovom postupku predložen kao običan svedok, a ne kao svedok saradnik ili zaštićeni svedok, te da se njegov status iz drugog predmeta, u kojem ima zaštitu, ne može prenositi na ovaj postupak. Advokati su tvrdili da nije utvrđeno da postoji konkretan rizik po njegovu bezbednost - prenose Vijesti detalje sa suđenja. Takođe navode da je veće nakratko napustilo sudnicu kako bi u posebnoj prostoriji utvrdili identitet svedoka, što je i potvrđeno uvidom u njegov pasoš izdat u Herceg Novom 2018. godine.

Foto: YouTube/Printscreen

Podsetimo, investitor Šćepan Roganović brat je "kavčana" pokojnog Vladimira, visokopozicioniranog pripadnika klana i Duška, kome su obe noge amputirane nakon bombaškog napada koji je preživeo u ratu kotorskih klanova,.

Za Šćepanovo ubistvo koje se, podsetimo, dogodilo 13. februara 2020. na stepeništu Kanli kule u Herceg Novom, osumnjičena je kriminalna grupa na čelu sa "škaljarcem" Igorom Vukotićem koji je više od decenije u bekstvu. Za ubistvo pored Vukotića sudi se Krstu Vujoviću, zvanom Terminator, navodnom pripadniku škaljarskog klana koji je označen kao naručilac zločina, Miliju Bajramoviću zvanom Smrt, srpskom državljaninu koji je označen kao direktni izvršilac zločina. Na optužnici su i Miloš Komar, Dino Ibrahimović i Igor Glavaš.

Izrešetan iz zasede

Ubijeni Šćepan Roganović, kako su tamošnji mediji prenosili, bio je na meti suparničkog "škaljarskog klana" navodno, samo zbog braće, jer on nije bio deo kriminalog miljea i sukoba rata do istrebljenja koji traje od 2014. kada je nestao vredan tovar kokaina iz jednog stana u Valensiji u Španiji.

- Sumnja se da su Bajramović i Vujović 13. febrauara 2020. ubili Roganovića i to iz bezobzirne osvete. Barjamović se neposredni izvršilac, koji je zajedno sa Vujovićem motorom "piađo" dovezao do mesta ubistva sačekao nailazak Roganovića, prišao mu i u njega ispalio najmanje devet projektila - preneli su ranije tamošnji mediji.

- Nakon toga Barjamović je pobegao na unapred dogovoreno mesto gde ga je čekao Vujović. Pobegli su do mesta Sasovići gde su, kako se sumnja, zapalili pištolj nepoznate marke kalibra 9mm i motor. Njih je na Grahovu čekala ekipa koja im je omogućila ilegalni prelazak granice - podseća izvor.

Igor Vukotić i braća Roganović Foto: Privatna Arhiva, Dan, Printscreen/Libertas

- Prema navodima tužilaštva, Vujić je organizovao kriminalnu grupu sa ciljem izvršenja teških ubistava, dok je Bajramović označen kao neposredni izvršilac. Zločin je, kako se navodi, izvršen 13. februara 2020. oko 9.05 sati, na stepeništu u Ulici Sima Matavulja u Herceg Novom - podseća izvor.

Tužilaštvo tvrdi da je Roganović ubijen na podmukao način, po prethodnom dogovoru, nakon čega su se izvršioci udaljili motociklom koji su kasnije zapalili, zajedno sa oružjem.