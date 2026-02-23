Slušaj vest

Telo mladića Manuela A. (19) izvučeno je juče iz gradskog jezera u Zrenjaninu, a MUP je sada objavio detalje i oglasio se povodom različitih neistinitih spekulacija o postupanju policijskih službenika Policijske uprave u Zrenjaninu.

- Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je policija u ovom, kao i u svim ostalim slučajevima, preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju njegovog pronalaska - piše u saopštenju.

Kako navode, odmah nakon prijave oca i majke da se njihov sin u noći između 14. i 15. februara udaljio iz kuće, policija je 15. februara raspisala objavu za nestalim licem. O nestanku su obaveštene i druge policijske uprave, a sa njegovim roditeljima i još nekoliko osoba, koje su mogle da pruže relevantne informacije, obavljeni su razgovori.

Takođe, policija je pregledala snimke sa sigurnosnih kamera i zajedno sa Odeljenjem za vanredne situacije pretraživala mesta na kojima se sumnjalo da bi mogao da bude, a u potrazi je korišćen i dron.

Policijska uprava u Zrenjaninu angažovala je i ronilačku jedinicu Žandarmerije koja je pretražila Gradsko jezero u Zrenjaninu, gde je i pronađeno telo mladića.

Policija je izvršila uviđaj, a obavešteno je Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu, po čijoj naredbi je telo prevezeno na obdukciju u Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu.