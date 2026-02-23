Slušaj vest

Policija u Čačku uhapsila je M. Đ. (37) iz ovog grada zbog sumnje da je, zajedno sa još jednom osobom za kojom se traga, izvršio razbojništvo u jednoj porodičnoj kući.

"Dvojica osumnjičenih su 21. februara provalila u kuću u kojoj su zatekli dvadesetdvogodišnjeg muškarca. Sumnja se da su mu zadali više udaraca, a potom iz kuće uzeli novac i pobegli sa lica mesta. Policija je ubrzo nakon prijave događaja, nedaleko od kuće u kojoj se incident dogodio, zaustavila vozilo kojim je upravljao M. Đ. U automobilu je pronađena lovačka puška kratež i devet komada municije, za koje, kako se sumnja, nije imao odgovarajuću dozvolu" potvrđeno je za RINU u čačanskoj policiji.

Osumnjičeni se tereti za krivična dela razbojništvo, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i ugrožavanje sigurnosti.

Po nalogu nadležnog tužilaštva u Čačku određeno mu je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu. Policija nastavlja intenzivnu potragu za drugom osobom koja se dovodi u vezu sa ovim slučajem.

Kurir/Rina

Ne propustiteHronikaMASKIRANI RAZBOJNICI MU UPALI U KUĆU, VEZALI GA I ZVERSKI MUČILI DOK NIJE OTKRIO GDE KRIJE NOVAC! Detalji horora u okolini Beograda, čovek prošao kroz agoniju!
whatsapp-image-20220118-at-1.09.11-pm-1.jpg
HronikaOPLJAČKANA KLADIONICA U VELIKOM MOKROM LUGU: Maskiran i naoružan od radnice oteo sav novasc iz kase, pa pobegao!
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
HronikaANGAŽOVALA TROJICU DA JOJ OPLJAČKAJU DEČKA: Razbojnici ga izvukli iz auta u kom je bila i devojka koja ga je tipovala, tukli ga i uzeli mu novac!
Hapšenje droga zaplena Kruševac (6).png
HronikaŽRTVI POSTAVILI JEDNO PITANJE NA RUSKOM, PA JE NAPALI BIBER-SPREJOM: Saslušani državljani Rusije zbog razbojništva, oteli 22.600 evra
untitled5.jpg