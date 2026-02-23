Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici PU u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, podneće krivičnu prijavu protiv A.Ć. (48), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake roba ili usluge i nedozvoljena trgovina.

Prilikom kontrole objekta u Novom Pazaru u vlasništvu osumnjičenog, pronađeno je i oduzeto 379 komada odeće falsifikovanih zaštićenih robnih marki različitih brendova, čija je vrednost procenjena na više od 2.000.000 dinara. Ovu robu prodavao je i putem kurirskih službi.

Kurir.rs

