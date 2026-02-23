Slušaj vest

Stefan Milojević (34), sin fudbalera Gorana Milojevića i bratanac doskorašnjeg trenera Crvene zvezde, Vladana Milojevića, uhapšen je u avgustu 2025. godine kao vođa kriminalne grupe koja se bavila švercom narkotika, snabdevajući, između ostalog, čak 50 odsto dilera na Majorki. Tokom velike policijske akcije uhapšeno je preko 70 njegovih saradnika, a tužilaštvo tvrdi da je u mrežu umešano i više pripadnika policije.

Tužilac Državnog tužilaštva za organizovani kriminal u Španiji je sudiji dostavilo izveštaj u kojem navodi da su, osim inspektora Faustina Nogalesa, koji je ranije uhapšen, i drugi pripadnici bezbednosnih službi, još neidentifikovani, blisko sarađivali sa kriminalnom grupom koju je navodno predvodio Stefan Milojević.

Mediji prenose da je tužilac istakao kako su obaveštenja od strane Nogalesa primorala policiju da ubrza operaciju protiv optuženih, koji su se u trenutku hapšenja pripremali za uvoz 3.000 kilograma kokaina u Španiju.

Tužilac je naložio i da Nacionalni sud preuzme istragu, smatrajući da je reč o složenoj kriminalnoj organizaciji koja je delovala u više provincija, piše "DiariodeMallorca".

Sarađivao sa šefovima albanske i crnogorske mafije

Zamenik tužioca, Adrian Salazar, objasnio je da je istraga otkrila kriminalnu strukturu u kojoj je učestvovalo desetine ljudi, kao i da je struktura bila dobro organizovana — sa logistikom, ekonomskim i ljudskim resursima i firmama za pranje novca.

Milojević, navodni vođa grupe, imao je bliske kontakte sa šefovima albanske i crnogorske mafije radi uvoza ogromnih količina kokaina iz Južne Amerike i velikih pošiljki hašiša iz Maroka, koje su stizale preko Balearskih ostrva, a potom transportovane širom Evrope.

Oslanjali se na korupciju u policiji

Kriminalna grupa, prema tvrdnjama tužilaštva, oslanjala se na korupciju u policiji. Kako tvrde, postojalo je "značajno prisustvo doušnika iz različitih službi koji su pružali informacije pripadnicima grupe".

- Za kriminalnu grupu je značajno da ima saradnju sa članovima bezbednosnih službi, koji mogu da ih informišu o policijskim istragama, kao i da li su na merama praćenja ili pod istragom - istakao je tužilac Salazar.

Dosadašnja istraga je ukazala da su članovima kriminalne grupe, ali i inspektoru Nogalesu, još uvek neidentifikovani pripadnici policije, carine i civilne garde pružali informacije.

Inspektor Nogales je u avgustu obavestio pripadnike grupe da su pod istragom, zbog čega su oni odustali od šverca 3.000 kilograma kokaina u Španiju.

Istraga trajala više od dve godine

Istraga protiv ove grupe, koju je navodno prevodio Milojević, a koja je rezultirala hapšenjem 76 osoba, trajala je više od dve godine i bila je izuzetno složena zbog mera bezbednosti, nadzora i kontra-nadzora koju su osumnjičeni primenjivali kako bi izbegli hapšenje.

Istraga je bila organizovana u šest faza — od prve zaplene 200 kilograma hašiša, zatim zaplene 675 kilograma kokaina u luci Valensija, a potom i pretresima na 13 lokacija na Majorki.

Potom je usledilo novo hapšenje. Iza rešetaka je smešteno 76 osoba, zaplenjeno je 687 kilograma kokaina, 2.600 kilograma hašiša, 3 kilograma i 1.500 biljaka marihuane, oko 1 kilogram metamfetamina, LSD, heron i spid.

Zaplenjeno je 16 komada vatrenog oružja, više prigušivača, municije za pištolje i puške. Tu su i tehnički uređaji: GPS uređaji, dalekozori za noćni vid, detektori metala, kamere za nadzor.

Od fudbalera i MMA borca do vođe bande

Podsećamo, Milojević je svoju fudbalsku karijeru prekinuo 2015. godine,a ubrzo je postao MMA borac.

Upravo to je iskoristio kao ulaznicu za "članstvo" u motociklističku bandu "United Tribuns" koja je osnovana 2004.godine u Nemačkoj. Banda 2018. godine stiže u Španiju, a njeno postojanje najavljeno je na MMA meču, na kome je Milojević svog protivnika pobedio nokautom.

Milojević je ubrzo postavljen za vođu ove grupe koja svoje članove regrutuje iz redova bodibildera, boraca, obezbeđenja i sportista borilačkih veština. Prema podacima iz stranih medija, budući da ova banda operiše po celom svetu, povezani su sa ekstremnim desničarskim grupama.

U Nemačkoj su zvanično zabranjeni od 2022. godine jer je utvrđeno da se bave najtežim krivičnim delima, te da legalne poslove koriste kako bi prikrili nelegalne.

