Na teritoriji Policijske uprave u Pirotu u periodu od 9. do 22. februara dogodile su se 24 saobraćajne nezgode, od kojih su četiri bile sa nastradalim licima. U tim nezgodama jedna osoba zadobila je teške, a četiri lake telesne povrede, dok je u 20 slučajeva pričinjena manja materijalna šteta.

Tokom istog perioda saobraćajna policija kontrolisala je ukupno 2.587 vozača i otkrila 1.094 prekršaja. Zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola sankcionisan je 31 vozač, a njih osam zadržano je u službenim prostorijama.

Evidentirana su i 202 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, 132 slučaja nepropisnog parkiranja, kao i 163 prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Zabeleženo je i 12 prekršaja nepropisne upotrebe mobilnog telefona tokom vožnje.

Posebno je istaknuto 424 prekršaja Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, koje su počinili vozači teretnih vozila i autobusa, kao i 130 ostalih prekršaja.

S obzirom na to da je završen sretenjski raspust i da su se učenici vratili u školske klupe, iz Policijske uprave apeluju na vozače da smanje brzinu i povećaju oprez, naročito u naseljenim mestima, zonama škola i na pešačkim prelazima, kako bi se zaštitila deca i drugi ranjivi učesnici u saobraćaju.

U navedenom periodu policijski službenici opšte nadležnosti intervenisali su i u 57 slučajeva po prijavama građana.

Kurir.rs/Jugmedia

