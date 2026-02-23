Hronika
AUTOMOBIL SE ZAKUCAO U OGRADU KOJA JE POTOM PROBILA VOZILO Muškarac na reanimaciji, žena povređena! Teška saobraćajka na Obrenovačkom putu
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u 21 cas kod skretanja za Zeleznik, na Obrenovačkom putu.
Prema prvim informacijama, teško je povređen muškarac star oko 50 godina, dok je devojka zadobila lakše telesne povrede.
Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo udarilo u zaštitnu ogradu, koja je potom probila automobil.
Na terenu su vatrogasci, ekipa Hitne pomoći i policija. Teško povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar na reanimaciju.
