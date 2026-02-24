Slušaj vest

U stanu na beogradskoj opštini Vračar sinoć se dogodilo teško porodično nasilje kada je R. T. (79) nakon verbalnog sukoba nožem nasrnula na svog supruga D. T. (80).

Kako se saznaje, nesrećni čovek je sa teškim povredama hitno prevezenu Urgentni centar, gde je odmah primljen na odeljenje reanimacije. Prema poslednjim informacijama iz zdravstvene ustanove, njegovo stanje je trenutno stabilno i nalazi se pod stalnim nadzorom lekara.

Policija je odmah izašla na lice mesta radi uviđaja, a u stanu u kojem se odigrala drama pronađen je predmet izvršenja krivičnog dela – krvavi nož.

Slučaj je po nalogu preuzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Iako je reč o teškom incidentu, s obzirom na okolnosti i godine starosti osumnjičene, protiv R. T. je podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo nasilje u porodici.

Izrečene hitne mere

Nadležni organi su odmah reagovali i osumnjičenoj su izrečene stroge mere:

Zabrana prilaska žrtvi

Zabrana komunikacije sa povređenim suprugom

Istraga će utvrditi šta je prethodilo ovom krvavom piru u stanu na Vračaru koji je uznemirio komšije.

Kurir.rs/Telegraf

