Beogradsko naselje Rakovica utihnulo je u subotu, 21. februara, kada je u stravičnoj železničkoj nesreći ugašen život tridesetogodišnje Sanje V.

Do nesreće je došlo na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje - Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na ženu u trenutku kada se ona nalazila na koloseku.

Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne. Komšije kažu da se konstantno prelazi preko ove pruge i zbog toga vozovi sviraju pre nego što priđu kako bi ih ljudi uočili.

Foto: Kurir Televizija

Dr Vladimir Jevtić, doktor nauka u oblasti bezbednosti saobraćaja rekao je za emisiju "Redakcija" da je u proteklih 6 godina poginulo 33 ljudi na putnim prilazima, a 150 je povređeno.

- Imate nebezbedna ponašanja u saobraćaju. Šinsko vozilo ima prednost uvek. U Srbiji se godišnje ošteti ili nestane 2000 branika ili polubranika. To je nešto što govori o našoj kulturi. Kada ne radi polubranik ili branik, železnice Srbije imaju posebne procedure gde se voz gotovo zaustavi ispred dela gde ide saobraćaj. Oko 1700 putnih prelaza u Srbiji imamo.

Jevtić dodaje i da ljudi potcenjuju voz, te da ga u većini slučajeva smatraju sporim, te da mašinovođe često nemaju vreme da zaustave vozilo:

- Vrlo često signalizacija ne radi ili je jako stara. Kada ljudi vide znak star 20,30 godina, obično ga zanemare.

"Stave slušalice i prelaze pružni prelaz"

Miša Radivojević, mašinovođa kaže da od same pruge zavisi daljina vida, te da se pruge razlikuju po brzini. Dodaje i da postoji dosta divljih prelaza, a ljudi uglavnom i ne obraćaju pažnju na voz.

Foto: Kurir Televizija

- Obično se desi da ljudi u zadnjoj sekundi primete voz. Nekoliko puta se dešavalo da uopšte ne gledaju a prelaze preko pruge. Voz nekad ima i do 2.000 tona i teško ga je zaustaviti. Potrebno je određeno vreme za zaustavljenje. Mašinovođe konstatno prate put. Dogodi se da posle krivine čovek izađe direktno ispred lokomotive. Bitno je da pešaci obrate pažnju. Stave slušalice i prelaze pružni prelaz, uopšte ne obraćaju pažnju.

Radivojević tvrdi da su mašinovođe uvek unapred obaveštene o kvaru na pružnim prelazima, te da je propisano da se pre samog prelaza vozilo zaustavi i prođe minimalnom brzinom.

Kada se desi ovakva nesreća, mašinovođa iste sekunde biva smenjen, a kako pravila nalažu, ide se i kod psihologa:

- Mašinovođa sam određuje kada će se vratiti na posao. Svakako da ovakve tragedije ostavljaju velike posledice.

Rakovica pruga Foto: Kurir Televizija

Dve tragedije za dva dana

Nesreća u Rakovici nažalost nije jedini zabeleženi slučaj poslednjih dana. Naime, samo dan ranije, 20. februara, voz koji je pošao iz Subotice za Beograd centar, na pruzi između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca, naleteo je na nepoznatu ženu.

Tragičnu vest potvrdio je i dr Zoran Krulj, portparol novosadskog Zavod za urgentnu medicinu, kada je rekao da je lekarska ekipa intervenisala po prvom prioritetu, ali su nažalost, mogli samo da konstatuju smrt ženske osobe nepoznatog identiteta i godišta.

Oglasio se klub

Klub FK Miljakovac, na čije utakmice je Sanja često dolazila zbog ljubavi prema fudbalu i podrške prijateljima, oglasili su se na društvenim mrežama nakon nesreće i istakli da se tragedija dogodila upravo nakon odigranog meča.

Foto: Kurir Televizija

- Velika tragedija na Miljakovcu odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba po povratku kući na rakovičkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko je ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca - napisali su u objavi izražavajući iskreno saučešće.

