Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Čukarica, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivična dela razbojnička krađa u pokušaju i razbojništvo u pokušaju i uhapsili M. V. (39) zbog sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Prema sumnjama policije, on je 12. februara 2026. godine iz jednog ugostiteljskog objekta u Spasovdanskoj ulici uzeo kutiju sa novcem od dobrovoljnog priloga. Kada je tridesetjednogodišnji radnik pokušao da ga spreči u krađi, osumnjičeni mu je nožem naneo lake telesne povrede, nakon čega je pobegao.

Takođe se sumnja da je 20. januara 2026. godine u jednoj prodavnici na Čukarici, uz pretnju nožem, pokušao da uzme novac, čime je izvršio krivično delo razbojništvo u pokušaju.

Policijski službenici su prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašli nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnih dela.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.