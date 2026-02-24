JOŠ JEDAN KAVČANIN I MOZAK FILMSKE OTMICE IZA REŠETAKA BEČKOG ZATVORA! Veliki udarac za klan, odmotava se klupko zverskog mučenja Hrvata!
Još jedna osoba umešana u navodnu otmicu iz osvete crnogorskog kavačkog klana u Bečuzavršila je iza rešetaka! Kako je potvrđeno, šezdesetogodišnji muškarac uhapšen je u Srbiji i izručen austrijskim vlastima, a trenutno se nalazi u pritvoru u Beču zbog sumnje da je učestvovao u brutalnoj otmici Hrvata za kog su greškom verovali da je sin milionera iz te države.
Portparolka Regionalnog suda u Beču, Kristina Salcborn, potvrdila je, kako pišu austrijski mediji, da je osumnjičeni pod istragom i da mu je određen pritvor.
- Reč je o koordinisanoj mafijaškoj akciji iza koje stoji "kavački klan". Istražitelji veruju da je novoprivedeni imao ključnu ulogu u operaciji, pa čak i da je njome rukovodio. On, međutim, negira sve optužbe - navode iz tužilaštva.
- Ne znam zašto sam zatvoren. Ovo je za mene otmica - navodno je izjavio osumnjičeni.
Namamljeni u stan u centru Beča
Pre gotovo šest godina, u martu 2020. godine, podsetimo, pripadnici klana su, prema optužnici, namamili četrdesetjednogodišnjeg Hrvata kako bi iznudili veliku količinu novca. Za potrebe zločina iznajmljen je stan na Rudolfsplacu u centru grada.
Žrtva je u stan došla sa starijim pratiocem. Po ulasku su savladani, vezani i, kako tvrdi tužilaštvo, brutalno mučeni puna četiri sata.
Napadači su im pretili smrću ukoliko ne isplate veliku sumu novca. Obećano im je 750.000 evra i dodatnih 100.000 evra. Na kraju su uspeli da napuste stan živi, ali tek pošto su dali novac koji je kasnije, prema navodima istrage, predat u Zagrebu.
- U otmicu je bilo umešano sedam osoba. Dvojica su u novembru prošle godine osuđeni na zatvorske kazne od šest i sedam godina, dok je jedan u petak oslobođen optužbi, a sumnjičio se da je imao ulogu da osmatra stan tokom otmice iz parka koji se nalazi ispred zgrade u kojoj je iznajmljen stan i da javlja ako primeti nešto sumnjivo - podseća izvor i dodaje da ova oslobađajuća presuda još nije pravosnažna, a tužilaštvo je odmah uložilo žalbu.
- Iako je oslobođen optužbi za otmicu, on nije pušten na slobodu jer je protiv njega podignuta nova optužnica za pljačku i trgovinu drogom.
Jezive poruke sa šifrovane aplikacije
Ključni dokaz tužilaštva bile su presretnute poruke sa šifrovane Skaj aplikacije.
- Grupa je komunicirala putem navodno bezbednih šifrovanih mobilnih telefona, koji su ipak dešifrovani. U porukama je 57-godišnjak opisan kao osoba pogodna da izvede "pljačku, otmicu i ubistvo" - rekao je tužilac tokom suđenja.
Među dokazima se našla i zastrašujuća poruka gde se navodi da "ako uskoro ne kaže gde je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo."
Prema tvrdnjama tužilaštva, jedna od poruka svedoči o brutalnosti prema starijem muškarcu: "Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu. Cela mu je glava bila izranjavana, a posečen je i nožem."
Iz kancelarije javnog tužioca ranije su saopštili da su scene mučenja bile "nešto što se inače viđa samo u televizijskim serijama".
Imena koja se godinama pominju
Mediji su ranije pisali da je otmicu organizovao srpski državljanin Dario Đorđević, poznat kao Dekster. Zbog ovog slučaja austrijske vlasti raspisale su poternicu i za Nikola Vušović, zvanim Džoni sa Vračara.
Podsetimo, Vušović i Đorđević su optužnicom srpskog tužilaštva označeni kao vođe takozvanog vračarskog klana, ogranka kavačkog klana, na čijem čelu je, prema navodima bezbednosnih službi, odbegli Radoje Zvicer.
Đorđević je uhapšen u Beču u junu 2021. i pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog trgovine drogom u Austriji. Vušović je bio u bekstvu do oktobra 2024, kada je uhapšen u Barseloni, potom izručen Nemačkoj gde je osuđen na 12 godina zatvora zbog pokušaja ubistva.