Među dokazima se našla i zastrašujuća poruka gde se navodi da "ako uskoro ne kaže gde je novac, moraćemo da počnemo da testerišemo."

Prema tvrdnjama tužilaštva, jedna od poruka svedoči o brutalnosti prema starijem muškarcu: "Stari je gotov, ovaj ga je tukao po licu. Cela mu je glava bila izranjavana, a posečen je i nožem."

Iz kancelarije javnog tužioca ranije su saopštili da su scene mučenja bile "nešto što se inače viđa samo u televizijskim serijama".