Sanja V. (30) nastradala je u Rakovici kada je na nju naleteo voz u trenutku dok je prelazila prugu, a njen svekar ispričao je da je kobnog dana Sanja izašla pet minuta ranije sa utakmice lokalnog kluba, kao i da je prešla prvi kolosek kada je na nju naleteo voz.

Nesreća se dogodila na delu pruge kojim je saobraćao putnički voz na relaciji Prijepolje – Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, voz je naleteo na Sanju (30) u trenutku kada se ona nalazila na koloseku. Mašinovođa koji je upravljao vozom izjavio je da je ženu primetio na svega tri metra razdaljine, te da zbog mase vozila i kratkog puta kočenja udarac nije mogao da izbegne.

"Prepoznali su je momci sa kojima je bila na utakmici"

Svekar nastradale Sanje ispričao je da je ona kobnog dana radila prepodne, te je odmah posle posla otišla na utakmicu lokalnog kluba.

"Izašla je sa te utakmice pet minuta ranije. Ovuda je htela da pređe i prešla je prvi kolosek. Voz je naišao, tamo je krivina. Tu ju je i udario. Ovde nema drugog prelaza. Tamo gore ćeš pre da pogineš na tom nadvožnjaku nego ovde, ovde je veća verovatnoća da preživiš", rekao je svekar nastradale Sanje.

Kako je ispričao, ona je stalno pratila utakmice tog kluba.

"To je mali klub. Nije joj ovo prvi put. Inače, ovde i deca koja imaju trening, svi ovuda prolaze. Drugog prelaza nema. Tu je i autobuska stanica blizu". kaže on.

Sagovornik je ispričao da je Sanja izašla pet minuta ranije sa utakmice, ali da su mladići, sa kojima je bila na utakmici, zatekli stravičan prizor.

"Kada se utakmica završila krenuli su tim istim putem, ali su videli da voz stoji i da je neka frka. Onda su videli da je neko udaren i prepoznali su nju jer je ona do tad bila sa njima. Videli su da je to ona i obavestili su mog sina", ispričao je svekar nastradale Sanje.

Prijatelj nastradale Sanje objavio je potresnu poruku.

"Brate... Ne mogu da sročim šta bih rekao. Skoro svake nedelje je bila kod mene u smeštaju za napuštene pse. Bukvalno jedina osoba koja je dolazila da sedne sa mnom, da se ispričamo, izjadamo, smejemo. Ta bre kad te zavoli, zvezde skida, vatru gazi, srce ko planeta. Psi mi pojedu čarape - "Sutra ću da vidim u radnji šta imam i donosim ti!", iza Surčina, prevozom, zbog je***h čarapa. Gde ćeš bre, je*o čarape, pola grada da prelaziš zbog čarapa, neću se istopiti. Moji psi kratki na granule, Sanja sto kila donese. Zavoleo sam je bre kao ceo život da sam je znao, znala je o meni što bukvalno niko ne zna. Troje dece, troje dece... Kako j***no da im pomognem sad. Za ocem ovako plakao nisam. Ona je bila bre... Šta god da napišem, ne odražava bol, ne opisuje veličinu te žene", napisao je.

"Raj je danas dobio anđela. Saučešće porodici. Sanja, voli te brat", napisao je on u opisu videa.

"Nije izvršila samoubistvo"

Sanjin prijatelj oglasio se tokom vikenda za K1 rekao da je čuo da se sada spekuliše da je Sanja izvršila samoubistvo što, prema njegovim rečima, apsolutno nije tačno. Kako je dodao, Sanja je bila veliki čovek, imala je težak život i "lavovski se borila za sebe i svoje troje dece".

Ranije je očevidac opisao scene užasa na mestu železničke nesreće u Rakovici.

Od nastradale Sanje oprostio se FK Miljakovac.

"Velika tragedija odnela je život jedne mlade devojke i majku troje dece. Nakon prijateljske utakmice našeg kluba, po povratku kući, na rakovačkoj pruzi život je izgubila naša draga Sanja. Nesreća se desila nakon što su se naši navijači, drugari i drugarice, prijatelji, braća i sestre, vraćali sa utakmice i na prelazu preko pruge kod stadiona, prelazili preko jedinog puta koji vodi sa stadiona. Lakat krivina, koja je milijardu puta dovela u opasnost sve nas i koja nikada nije regulisana je ovog puta odnela život naše drugarice, sestre, majke i osobe koja je volela klub više nego bilo šta i neko ko nije propuštao utakmice našeg Miljakovca. Draga Sanja, zauvek ćeš ostati sa nama! Počivaj u miru", piše u objavi FK Miljakovac.

Oglasio se i Sanjin brat

Na društvenim mrežama se oglasio i njen brat.

"Momci i devojke, ja sam Sanjin brat. Stalno je pričala: "Ma samo Miljakovac!". Slala mi je fotografije kada su farbali parkove... ", napisao je muškarac u komentaru ispod objave FK Miljakovac.