Slušaj vest

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog protiv A.Lj. (47) zbog sumnje da je kao odgovorno lice u jednom privrednom društvu izvršio krivična dela poreske prevare i poreske utaje.

Kako je saopštilo OJT u Pančevu, na osnovu prikupljenih dokaza od strane tužilaštva, sumnja se da je okrivljeni krivično delo poreska utaja izvršio u periodu od decembra 2022. godine do aprila 2023. godine i to kao odgovorno lice u privrednom društvu.

- Sumnja se da je okrivljeni imao nameru da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, te je Poreskoj upravi podneo poresku prijavu neistinitog sadržaja - navode u saopštenju i dodaju takođe da se sumnja da je, u nameri da izbegne plaćanje poreza na dobit pravnih lica dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja za utvrđivanje ovakvih obaveza.

Na taj način, kako se sumnja, on je oštetio budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 4.534.053,30 dinara.