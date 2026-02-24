OPTUŽEN ZBOG MULJAŽE SA POREZOM, OŠTETIO DRŽAVU ZA VIŠE OD ČETIRI I PO MILIONA! Otkriveno kako je direktor iz Pančeva počinio višemilionsku prevaru
Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je optužni predlog protiv A.Lj. (47) zbog sumnje da je kao odgovorno lice u jednom privrednom društvu izvršio krivična dela poreske prevare i poreske utaje.
Kako je saopštilo OJT u Pančevu, na osnovu prikupljenih dokaza od strane tužilaštva, sumnja se da je okrivljeni krivično delo poreska utaja izvršio u periodu od decembra 2022. godine do aprila 2023. godine i to kao odgovorno lice u privrednom društvu.
- Sumnja se da je okrivljeni imao nameru da delimično izbegne plaćanje poreza na dodatu vrednost, te je Poreskoj upravi podneo poresku prijavu neistinitog sadržaja - navode u saopštenju i dodaju takođe da se sumnja da je, u nameri da izbegne plaćanje poreza na dobit pravnih lica dao lažne podatke o činjenicama koje su od uticaja za utvrđivanje ovakvih obaveza.
Na taj način, kako se sumnja, on je oštetio budžet Republike Srbije u ukupnom iznosu od 4.534.053,30 dinara.
- Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom A.Lj. (47) izrekne uslovnu osudu u trajanju od 1 godine i 4 meseca sa rokom proveravanja od 2 godine i osudi ga na novčanu kaznu u iznosu od 450.000,00 dinara, kao i da mu izrekne meru bezbednosti zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti direktora ili drugog zastupnika privrednog društva na teritoriji Republike Srbije vezanih za raspolaganje, korišćenje, upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom u trajanju od 1 godine - navodi se u saopštenju OJT u Pančevu.