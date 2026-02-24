Slušaj vest

Vlasnici Doma za smeštaj starih i odraslih lica "Ivanović" u Barajevu u kom je u požaru 20. januara prošle godine nastradalo 11 korisnika, Gorica Ivanović, njen suprug Aleksandar i sin Miloš danas su kratko pred Višim sudom u Beogradu negirali krivicu za izvršenje teškog dela protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu, koje im se stavlja na teret.

- Porodicama žrtava želim da izjavim saučešće - rekao je danas kratko u sudnici optuženi Aleksandar Ivanović, pošto će okrivljeni na narednom suđenju imati mogućnost da detaljno iznesu odbranu.

Međutim, Aleksandar Ivanović je iskoristio priliku i da pita sudiju da li mogu da mu se "obezbede telefonski pozivi iz pritvora", ali je sudija ovaj njegov zahtev odbio uz obrazloženje da kao i drugi pritvorenici, ima pravo na posete rodbine, odnosno majke i drugog sina.

Troje okrivljenih, podsetimo, terete se da nisu postavili propisane uređaje za zaštitu od požara i da nisu postupali po zakonskim merama zaštite, što je prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dovelo do požara.

1/6 Vidi galeriju Požar u staračkom domu u Barajevu Foto: Petar Aleksić

Prethodno, tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koji zastupa optužnicu u ovodnom izlaganju navela je da će se tokom postupka predloženim dokazima utvrditi postojanje krivice optuženih.

Ona je navela da u domu nije bilo dovoljno obučenih ljudi za toliki broj korisnika, kao i da su dozvoljavali da se puši u prostorijama, što je inače zabranjeno.

- Korisnici doma su bili izloženi grubom nemaru i nisu bili zaštićeni - navela je tužiteljka u uvodnom izlaganju.

Naglasila je i da u Domu nije bilo priključka za crevo za gašenje požara i ostale neophodne opreme.

Odbrana je, s druge strane negirala navode optužnice tvrdeći danas pred sudom da a nema uzročno-posledične veze u postupanju optuženih i tragičnom događaju.

- Miloš ne radi u Domu. Te noći, pomagao je da se korisnici izvuku iz zapaljenih prostorija. Umesto da bude heroj, on je na optuženičkoj klupi - rekao je branilac optuženog Miloša Ivanovića.

Advokati su predložili da se ispita stručni savetnik o uzroku požara, čemu se tužilac protivila jer smatra da nisu ispunjeni uslovi za to, odnosno zato što nije obavljeno veštačenje već samo zapisnik sa uviđaja u kom je naveden uzrok požara.

Na sledećem suđenju koje je zakazano za 6. mart sud bi trebalo da saopšti odluku o tome koji će se dokazi izvoditi tokom postojka, a troje optuženih trebalo bi da iznese svoje odbrane i eventualno odgovori na pitanja.

Tužilaštvo je, podsetimo, u optužnici predložilo da sud okrivljene oglasi krivim i osudi po zakonu, te da ih obaveže na plaćanje svih troškova postupka, kao i da im izrekne meru bezbednosti - zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti u ustanovama socijalne zaštite u trajanju od 10 godina.

Kako je navedeno, sumnja se da oni nisu postupili po propisima i zakonima čega su izazvali opasnost za život i telo korisnika ovog doma, pri čemu su olako držali da do smrti lica neće doći ili da će moći to da spreče.