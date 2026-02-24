Slušaj vest

Majka tri maloletna sina Sanja V. (30), poginula je u subotu u Rakovici oko 18 časova u teškoj železničkoj nesreći, a povodom tragične smrti bivše supruge oglasio se i Miloš V. iz Beograda.

Vidno uzrujan, odmah je istakao da njegovo i Sanjino troje dece nisu siročad jer imaju živog oca, koji se sve vreme stara o njima.

- Sanja nije bila samohrana majka jer sam se ja o svojoj deci starao, ali i o njoj, i posle našeg razvoda. Ona je bila najgora za sebe, ali o tome ne bih. Devet godina smo bili zajedno. Bio sam u Nemačkoj četiri godine da bih radio za porodicu. Posle našeg razvoda Sanja je ostala s decom u mojoj kući. Imala je plaćene račune, a ja sam otišao i slao im novac. Imala je svu slobodu i lepo je živela. Sad neki pričaju da je imala težak život, ako jeste, sama ga je sebi pravila teškim - ispričao je Miloš.

Sagovornik tvrdi da su u trenutku Sanjine tragedije u subotu uveče deca bila s njim, na sigurnom, kao i da ona nije išla ka njima kada je poginula.

- Od srede su deca kod mene i trebalo je da ostanu do nedelje. Sanja je išla s utakmice i slušala muziku, imala je slušalice u ušima. Nije poznato kuda je krenula. Čuli smo se dva dana pre njene pogibije i ništa nije slutilo da će se desiti nešto ovako strašno i bila je vesela - kazao je bivši suprug.

Miloš tvrdi i da nije tačno da je Sanja namerno otišla na prugu i izvršila samoubistvo.

- Nikada nije pričala da će sebi nešto da uradi, niti se bacala pod prevozna sredstva ili na sličan način ugrožavala svoj život – istakao je Miloš.

Igrom slučaja, dvojica očevidaca nesreće na pruzi su Miloševi prijatelji i on je od njih saznao potresne detalje tragedije.

- Jedan od momaka koji je video kako je poginula, kao i prizore na licu mesta, i dalje je u bolnici. Prelazila je šine sa slušalicama u ušima. Saplela se i, dok se uspravljala, na nju je naleteo voz. Momci su videli svu tu strahotu, njene ostatke po pruzi. Jedan od njih mi je rekao da je trčao da joj pomogne. Prepričao mi je: "Slušalice su joj ispale iz ušiju, krvave na tlu i s njih je i dalje svirala muzika. Ma strahota koju čovek ne može da izbaci iz glave" - ispričao je Sanjin bivši suprug.

"Kako deci da kažem da više nemaju majku"

On kaže da je sada pred njim najteži zadatak u životu, da deci saopšti da su ostala bez majke.

- Naš najstariji sin je u devetoj godini i ima telefon, tako da vrlo lako može da sazna strašnu istinu. Moram danas da im kažem. Još su mali, imaju četiri, šest i osam godina, ne znam kako to da im saopštim da im bude prihvatljivo, odnosno da im umanjim stres. Psiholog mi je rekao da moram da im kažem da im je majka umrla, kao da je to lako - kaže setno Miloš.