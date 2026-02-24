Slušaj vest

Pripadnici policije u Barajevu uhapsili su u petak mladića D. J. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, nakon što je širio paniku u lokalnim objektima koristeći repliku vatrenog oružja.

Incident se dogodio kada je D. J. ušao u jednu trgovinsku radnju sa pištoljem zadenutim za pojas. Prema navodima iz istrage, drama je eskalirala kada je mladić izvukao oružje i uperio ga direktno u radnicu.

- Osumnjičeni je nekoliko puta povukao obarač ('okinuo'), simulirajući pucnjavu, što je kod prestravljene žene izazvalo ogroman strah i uznemirenost - navodi izvor blizak istrazi.

Hapšenje u kladionici

Nakon što je napustio prodavnicu, D. J. se uputio u obližnju sportsku kladionicu. Policija je, brzom intervencijom po prijavi, locirala osumnjičenog i lišila ga slobode na licu mesta. Prilikom pretresa, kod njega je pronađena replika pištolja koja je i korišćena tokom incidenta.

Pravne posledice

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti, a očekuje se da u zakonskom roku bude priveden na saslušanje kod tužioca.

