UPAO U RADNJU U BARAJEVU I "PIŠTOLJ" UPERIO U RADNICU! Evo gde ga je policija pronašla, nakon drame se uputio na ovo mesto
Pripadnici policije u Barajevu uhapsili su u petak mladića D. J. (23) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti, nakon što je širio paniku u lokalnim objektima koristeći repliku vatrenog oružja.
Incident se dogodio kada je D. J. ušao u jednu trgovinsku radnju sa pištoljem zadenutim za pojas. Prema navodima iz istrage, drama je eskalirala kada je mladić izvukao oružje i uperio ga direktno u radnicu.
- Osumnjičeni je nekoliko puta povukao obarač ('okinuo'), simulirajući pucnjavu, što je kod prestravljene žene izazvalo ogroman strah i uznemirenost - navodi izvor blizak istrazi.
Hapšenje u kladionici
Nakon što je napustio prodavnicu, D. J. se uputio u obližnju sportsku kladionicu. Policija je, brzom intervencijom po prijavi, locirala osumnjičenog i lišila ga slobode na licu mesta. Prilikom pretresa, kod njega je pronađena replika pištolja koja je i korišćena tokom incidenta.
Pravne posledice
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Protiv njega je podneta krivična prijava za krivično delo Ugrožavanje sigurnosti, a očekuje se da u zakonskom roku bude priveden na saslušanje kod tužioca.