Suđenje Vasu R. (43), optuženom za brutalno prebijanje Dejane Ć. u jednom kafiću u Beranama, bliži se kraju, ali postupak i dalje koči izostanak ključnog svedoka. Reč je o Milivoju B., vlasniku lokala u kom se napad dogodio, a bez njegovog iskaza sud ne može da zaključi postupak.

- Suđenje bi trebalo ubrzo da se okonča, ostalo je samo još da svedoči vlasnik kafića u kom se sve desilo i koji me je zatekao u onakvom stanju pretučenu. Bez njegovog svedočenja suđenje se ne može završiti, a on uporno izbegava da se pojavi u sudu, čak je sudija i izdao nalog za njegovo privođenje kako bi mogao da uzme i njegovu izjavu - kaže za Kurir Dejana.

Kako navodi, situacija je za nju i njenu porodicu postala nepodnošljiva.

- Plašim se šta će biti kada se sve završi, i sestra i ja smo u strahu. Iz tog razloga smo se i odselile iz Berana, povukle smo se što dalje od svih njih, ali je postalo izuzetno strašno i stresno za nas.

Na poslednjem ročištu, podsetimo, svedočilo je dvoje medicinskih radnika koji su Dejanu pregledali u Urgentnom centru u Beranama nakon napada.

- Na poslednje održanom suđenju trebalo je da se sasluša svedok Milivoje B. inače vlasnik kafića u kome se sve dogodilo, ali policija ga nije pronašla na adresi i nisu uspeli da ga dovedu. Sudija je ponovo izdao njegov nalog za privođenje kako bi mogao da uzme i njegovu izjavu. Na konstataciju sudije da Milivoje očigledno izbegava da dođe, Vaso je rekao: "Ima svoje razloge sto ne dolazi..." - prenela nam je Dejana atmosferu iz sudnice.

Prema njenim rečima, tokom svedočenja lekara došlo je i do burne rasprave.

- U jednom trenutku Vaso je ušao u raspravu sa jednim doktorom i počeo da viče na njega nekontrolisano - tvrdi ona.

Napetost je kulminirala kada mu je sud produžio pritvor.

- On je podivljao kada mu je sudija produžio pritvor. Vrištao je, onda se obratio sudiji: "Pustite me napolje, ja kući imam decu!", rekao je da će zbog mene morati svima da se dokazuje i pravda da nije nasilnik, a snimak svedoči da ipak jeste - tvrdi ona.

U tom trenutku, kako je Dejana ispričala za Kurir, obratila mu se i ona pred svima.

- Pitala sam ga: "A je li Vaso, na moje dete kući nisi mislio kada si me onako tukao i šutirao me dok sam ležala bez svesti?!", nakon toga je usledio potpuni haos. Celo suđenje je bilo izuzetno stresno i napeto - prisetila se Dejana.

Inače, na jednom od održanih ročišta prikazan je i snimak brutalnog napada.Na video-zapisu, koji je pušten uz ton, vidi se kako optuženi brutalno udara Dejanu, a zatim je, dok nepomično leži, šutira i gazi po glavi.

Napominjemo da je snimak uznemirujući!

- Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, dodatno me uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi... - otkrila je tada pretučena Srpkinja.

Dodaje da je optuženi sedeo ispred nje dok je snimak trajao.

- On je sedeo ispred mene, i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak izašla sam 10 minuta na pauzu. Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene - ispričala je Dejana.

Na snimku se, kako je opisano tokom suđenja, jasno vidi da je Dejana u jednom trenutku izgubila svest, ali da to nije zaustavilo napad. Optuženi je, prema navodima iz postupka, nastavio da je udara nogama dok je njeno telo udaralo o stolice i stolove između kojih je pala. U jednoj ruci držao je upaljenu cigaretu, dok se drugom pridržavao za sto, nastavljajući da šutira nepomičnu žrtvu, nakon čega je napustio lokal.