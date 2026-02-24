SMRT VREBA SA OVIH MESTA! MUP UPOZORAVA: 14 osoba stradalo u požarima od početaka godine, evo na šta treba da obratite pažnju
Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije izdao je hitno upozorenje građanima zbog alarmantne statistike: od početka 2026. godine u požarima na građevinskim objektima stradalo je 14 osoba.
Čak 1.565 intervencija na objektima zabeleženo je u veoma kratkom roku, a ljudski faktor i nepažnja i dalje su vodeći uzroci gubitka života.
Većina ovih požara počinje neprimetno, često dok ukućani spavaju ili su u drugoj prostoriji. Prema podacima policije i vatrogasaca-spasilaca, tri su glavna "krivca" za izbijanje vatrene stihije:
- Neispravni dimnjaci koji se ne čiste redovno.
- Nepravilna upotreba grejnih tela (peći na drva, ugalj ili struju).
- Preopterećene elektroinstalacije koje ne mogu da izdrže snagu grejalica i bojlera.
-
MUP Srbije apeluje na građane da odmah preduzmu sledeće korake prevencije kako bi zaštitili sebe i svoje porodice:
- Očistite dimnjake: Redovna kontrola je obavezna.
- Grejalice pod nadzorom: Nikada ne ostavljajte uključene grejalice kada izlazite iz kuće ili idete na spavanje.
- Odstojanje je ključno: Držite zavese, nameštaj i garderobu dalje od peći i radijatora.
- Bezbedno sa pepelom: Pepeo iz ložišta odlažite isključivo u metalne posude, nikako u plastične kante ili pored zapaljivih materijala.
- Deca i vatra: Poseban oprez je neophodan ako su deca u blizini grejnih tela.
- Isključite sve: Prilikom napuštanja doma, proverite da li su svi električni uređaji isključeni.
VAŽNO: U slučaju da primetite požar, odmah pozovite broj 193!
Iz policije poručuju da nemar ne sme biti uzrok tragedije.