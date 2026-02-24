Slušaj vest

Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije izdao je hitno upozorenje građanima zbog alarmantne statistike: od početka 2026. godine u požarima na građevinskim objektima stradalo je 14 osoba.

Čak 1.565 intervencija na objektima zabeleženo je u veoma kratkom roku, a ljudski faktor i nepažnja i dalje su vodeći uzroci gubitka života.

Većina ovih požara počinje neprimetno, često dok ukućani spavaju ili su u drugoj prostoriji. Prema podacima policije i vatrogasaca-spasilaca, tri su glavna "krivca" za izbijanje vatrene stihije:

Neispravni dimnjaci koji se ne čiste redovno.

Nepravilna upotreba grejnih tela (peći na drva, ugalj ili struju).

Preopterećene elektroinstalacije koje ne mogu da izdrže snagu grejalica i bojlera.



MUP Srbije apeluje na građane da odmah preduzmu sledeće korake prevencije kako bi zaštitili sebe i svoje porodice:

Očistite dimnjake: Redovna kontrola je obavezna.

Grejalice pod nadzorom: Nikada ne ostavljajte uključene grejalice kada izlazite iz kuće ili idete na spavanje.

Odstojanje je ključno: Držite zavese, nameštaj i garderobu dalje od peći i radijatora.

Bezbedno sa pepelom: Pepeo iz ložišta odlažite isključivo u metalne posude, nikako u plastične kante ili pored zapaljivih materijala.

Deca i vatra: Poseban oprez je neophodan ako su deca u blizini grejnih tela.

Isključite sve: Prilikom napuštanja doma, proverite da li su svi električni uređaji isključeni.

VAŽNO: U slučaju da primetite požar, odmah pozovite broj 193!