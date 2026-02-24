Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadupodiglo je optužnicu protiv Milana H. (39) iz Đurđeva zbog sumnje da je počinio ubistvo Radivoja Mirkova (57) iz Žablja. Optužnica je prosleđena na potvrđivanje Višem sudu u Novom Sadu i trenutno se nalazi na sudskom preispitivanju.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu podiglo je optužnicu protiv okrivljenog zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Optužnica je upućena Višem sudu u Novom Sadu radi kontrole i potvrđivanja - potvrđeno je iz izvora bliskog istrazi.

Podsetimo, Radivoje Mirkov ubijen je u noći između 20. i 21. septembra prošle godine, nakon što su se, prema rečima meštana, on i osumnjičeni vratili sa vašara. Mirkov je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok je Milan H. ubrzo uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega je saslušan u tužilaštvu.

Svađa kobne noći

Prema pričama komšija, tragediji je prethodila svađa.

- Žao nam je što je komšija završio na taj način. Kad smo ujutru ustali mislili smo da je došla policija i Hitna pomoć zato što mu je pozlilo. Tokom noći ništa nismo čuli, iako smo prve komšije - ispričala je jedna meštanka.

Kako je navela, Mirkov je nakon smrti oca i sestre ostao da živi sam u porodičnoj kući, dok mu brat živi u Novom Sadu. Poslednje dve godine sa njim je, prema rečima komšija, živela i nevenčana supruga.

- Opet ponavljam, žao mi je što je ubijen. Mislili smo da mu je pozlilo, jer je nekad voleo da popije malo više. Ali smo od komšija čuli da je neki njegov poznanik došao nakon vašara kod njega. Valjda je došlo do svađe između njih dvojice, ali niko ne pominje još uvek razlog zbog kog je došlo do zločina, ali se sumnja da je svemu kumovao alkohol - kaže sagovornica.

Tukli se, pa posegnuo za motkom?

Prema nezvaničnim informacijama koje kruže selom, sukob je najpre bio verbalni, a zatim je prerastao u fizički obračun.

- Potukli su se. Navodno, rukama i nogama je taj muškarac tukao Radivoja, a onda je uzeo neku drvenu motku i prebio ga. Verovatno je od tih povreda preminuo - tvrdi komšinica.

Ona dodaje da se u kući u tom trenutku nalazilo još osoba.

- Navodno, u kući je bilo nekoliko ljudi među kojima i nevenčana supruga ubijenog. Priča se po selu da je ubica nakon zločina primoravao tu nesrećnu ženu da briše krvave tragove po kući kako bi uništio dokaze. Ko zna šta se tamo dogodilo, ali navodno, njih dvojica se poznaju od ranije i družili su se.