Slušaj vest

U mestu Sabanta kod Kragujevca, na putu ka Medni, danas oko 12.01 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za vanredne situacije.

Prema prvim informacijama sa terena, putničko vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza i završilo nekoliko metara niže, u rupi pored puta.

Na lice mesta odmah je upućeno 11 vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila. Po dolasku je utvrđeno da se u automobilu nalaze dve osobe, od kojih je jedna zadobila teže, a druga lakše povrede.

Vatrogasci-spasioci su povređene izvukli iz vozila, imobilisali ih uz pomoć spinalne daske, a potom ih, zbog nepristupačnog terena, preneli preko rečnog korita do ekipe Hitne pomoći, kojoj su predati na dalje zbrinjavanje. U akciji spasavanja učestvovali su i pripadnici Ministarstva odbrane.

Na mestu nezgode intervenisale su ekipe Saobraćajne policije, Hitne pomoći i Vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su obezbeđivale teren i utvrđivale okolnosti pod kojima je došlo do udesa.

Uzrok nezgode biće poznat nakon istrage.

Kurir.rs/ Ucentar

Ne propustiteBeogradMUŠKARAC POVREĐEN U SAOBRAĆAJNOJ NESREĆI NA OBRENOVAČKOM PUTU: Hitna pomoć obavila 127 intervencija
hitna pomoć
HronikaSTRAŠNI PRIZORI NA AUTO-PUTU KOD SMEDEREVA! Kamion sleteo s puta, pogledajte kako izgleda izvlačenje teretnjaka, formirala se kilometarska kolona! (video)
policija.jpg
HronikaAUTOMOBIL SE ZAKUCAO U OGRADU KOJA JE POTOM PROBILA VOZILO Muškarac na reanimaciji, žena povređena! Teška saobraćajka na Obrenovačkom putu
hitna pomoć noć
BeogradNESVAKIDAŠNJE NA MIRIJEVSKOM BULEVARU: Uleteo u prodavnicu auto-delova pa se prevrnuo na krov
whatsapp-image-20230503-at-1.56.49-pm.jpg