U mestu Sabanta kod Kragujevca, na putu ka Medni, danas oko 12.01 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda, potvrđeno je iz Operativnog centra Uprave za vanredne situacije.

Prema prvim informacijama sa terena, putničko vozilo je iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa kolovoza i završilo nekoliko metara niže, u rupi pored puta.

Na lice mesta odmah je upućeno 11 vatrogasaca-spasilaca sa tri vozila. Po dolasku je utvrđeno da se u automobilu nalaze dve osobe, od kojih je jedna zadobila teže, a druga lakše povrede.

Vatrogasci-spasioci su povređene izvukli iz vozila, imobilisali ih uz pomoć spinalne daske, a potom ih, zbog nepristupačnog terena, preneli preko rečnog korita do ekipe Hitne pomoći, kojoj su predati na dalje zbrinjavanje. U akciji spasavanja učestvovali su i pripadnici Ministarstva odbrane.

Na mestu nezgode intervenisale su ekipe Saobraćajne policije, Hitne pomoći i Vatrogasno-spasilačke jedinice, koje su obezbeđivale teren i utvrđivale okolnosti pod kojima je došlo do udesa.