IZNETE NAJNOVIJE INFORMACIJE O KRIVCU ZA SMRT NOVOSAĐANKE TOKOM PARASEJLINGA?! Svi detalji propusta i niza nepravilnosti, tužilaštvo ponovo ispituje slučaj!
Tragična smrt devetnaestogodišnje Novosađanke Tijane Radonjić, koja je prošlog maja stradala tokom parasejlinga u Budvi, i dalje potresa javnost, a iako je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru zaključilo da nema odgovornosti za njenu pogibiju, porodica nastradale devojke ne prihvata takvu odluku.
Više državno tužilaštvo u Podgorici potvrdilo je da razmatra žalbu koju je podneo advokat porodice.
- Višem državnom tužilaštvu 9. februara 2026. godine od strane Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dostavljena je pritužba advokata punomoćnika oštećene porodice, sa spisima predmeta tog tužilaštva, radi odlučivanja po pritužbi podnetoj na rešenje o odbacivanju krivične prijave, povodom događaja od 28. 5. 2025. godine, kada je smrtno stradala T. R. Predmet se nalazi u radu kod ovog tužilaštva, a nakon analize celokupnih spisa predmeta, tužilaštvo će u zakonskom roku doneti odluku - saopšteno je, pišu Vijesti.
Podsetimo, devet meseci nakon tragedije, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odbacilo je krivičnu prijavu uz obrazloženje da "ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško delo protiv opšte opasnosti ili bilo koje drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti".
Međutim, advokat porodice, Mirko Bogićević,u žalbi ističe da je odluka doneta "uz selektivnu ocenu dokaza, zanemarivanje ključnog video-materijala i potcenjivanje nalaza sudskog veštaka pomorsko-saobraćajne struke".
Tragedija na visini od 70 metara
Nesreća se dogodila 28. maja 2025. godine oko 11 časova, kada je Tijana prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na budvanskoj rivijeri, u organizaciji firme „Jet Sky Budva“.
Let je započeo kod Slovenske plaže, a gliser se potom udaljio ka otvorenom moru, u pravcu Mogrena. Na plovilu su bili vozač Mevlut Kaya i pomoćnik Igor Jokić.
Prema snimku kamere postavljene na padobranu, devojka je u jednom trenutku počela da maše i viče, zatim pokušala da ustane iz sedišta, otkopčala prsluk i sigurnosni pojas, izašla iz sedišta i pala u more sa visine procenjene između 50 i 70 metara.
Obdukcioni nalaz pokazao je da je smrt nastupila usled utapanja i poremećaja disanja zbog udisanja krvi iz rascepa pluća, dok su povrede nastale usled pada sa visine i udara o površinu mora.
Bez dozvole i potrebnih ovlašćenja?
Prema nalazu sudskog veštaka pomorsko-saobraćajne struke, kapetana duge plovidbe Grujice Dudića, koji je veštačio slučaj po nalogu tužioca iz Kotora, a u koji su Vijesti imale uvid, vremenski uslovi tog dana bili su povoljni.
Međutim, u nalazu se navodi niz nepravilnosti. Gliser firme "Jet Sky Budva" bio je registrovan za prevoz do 12 putnika, ali ne i za pružanje parasejling usluga. Takođe, turski državljanin Mevlut Kaya, koji je upravljao plovilom, nije imao položen ispit niti ovlašćenje o osposobljenosti za mornara-motoristu, što je neophodno za upravljanje tom vrstom plovila.
Advokat porodice stradale Tijane Radonjić kaže da je istraga o njenoj smrti tokom parasejlinga u Budvi bila površna i nezadovoljavajuća, te da nadležne institucije nisu preduzele sve potrebne radnje da utvrde odgovornost učesnika nesreće.
On ističe da porodica nije bila obaveštena o toku istrage, da nisu upućeni u to ni da li su saslušani, testirani ili identifikovani skiperi koji su upravljali gliserom, kao ni da nisu proveravane okolnosti kao što je alkohol ili psihoaktivne supstance kod njih.
Advokat takođe ukazuje na propuste u opremi i obuci, ali tužilaštvo je, uprkos tome, odbacilo krivičnu prijavu
Posada bez dužne pažnje
Veštak je naveo i da firma nije imala zaključen ugovor sa JP Morsko dobro niti saglasnost Lučke kapetanije Bar za obavljanje parasejlinga na određenom akvatorijumu, kao i da nije postojao dokaz o tehničkoj ispravnosti opreme za vuču padobrana i sigurnosnih sistema.
U mišljenju veštaka stoji i da su se vlasnik firme i njegova posada bavili ovom delatnošću suprotno važećim propisima, kao i da članovi posade „nisu pratili razvoj situacije i pokazali dužnu pažnju osobi koja je koristila usluge parasejlinga“.
- Posada je primetila da osobe nema u padobranu tek kada su primetili da lokalni ribari ukazuju pomoć unesrećenoj - navodi se u nalazu.
Veštak zaključuje da se "vlasnik čamca Mirko Krdžić sa posadom nezakonito bavio privrednom delatnošću i da je usluga pružana na nesiguran način, što je, prema njegovom mišljenju, imalo za posledicu gubitak ljudskog života."
Ipak, uprkos takvom nalazu, Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odlučilo je da odbaci krivičnu prijavu. Konačnu reč sada će dati Više državno tužilaštvo u Podgorici, koje razmatra žalbu porodice stradale devojke.