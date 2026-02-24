Advokat porodice stradale Tijane Radonjić kaže da je istraga o njenoj smrti tokom parasejlinga u Budvi bila površna i nezadovoljavajuća, te da nadležne institucije nisu preduzele sve potrebne radnje da utvrde odgovornost učesnika nesreće.

On ističe da porodica nije bila obaveštena o toku istrage, da nisu upućeni u to ni da li su saslušani, testirani ili identifikovani skiperi koji su upravljali gliserom, kao ni da nisu proveravane okolnosti kao što je alkohol ili psihoaktivne supstance kod njih.

Advokat takođe ukazuje na propuste u opremi i obuci, ali tužilaštvo je, uprkos tome, odbacilo krivičnu prijavu