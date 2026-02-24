Slušaj vest

Učenik Osnovne škole "Rade Končar" u Zemunu na društvenim mrežama objavio je poruku uznemirujućeg sadržaja, saznaje Kurir.

Kako za naš portal navodi majka jedne učenice koji pohađa ovu školu, zavladala je panika među đacima i roditeljima.

Više roditelja je došlo u dvorište škole kako bi se uverili da je sve u redu, nakon što se u roditeljskim grupama proširila ova vest.

Kako su saopštili iz škole "Rade Končar", ova obrazovna ustanova je odmah po saznanjima obavestila roditelje, policiju, Ministarstvo obrazovanja, kao i Centar za socijalni rad.

Prema našim saznanjima, policija obavlja razgovor sa učenikom i njegovim roditeljima u ovoj zemunskoj školi.

Nastava je u toku.

