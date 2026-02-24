Slušaj vest

Telo muške osobe pronađeno je u Dunavu, kada su građani prijavili da im se čini da u vodi pluta telo u blizini jednog splava u Zemunu.

Građani su slučaj prijavili rečnoj policiji, koja je ubrzo izašla na lice mesta i ustanovila da se zaista radi o telu.

Telo muškarca zakačilo se za mostić koji sa obale vodi do splava, te su policajci kukama morali da ga otkače i izvuku na obalu.

Na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je mogla samo da konstatuje smrt muškarca.

Telo muškarca izgleda kao da je u vodi bilo duže vreme, a nije nemoguć scenario i da zbog niskih temperatura duže vreme nije isplivalo na površinu, te se to dogodilo tek sada, kada je došlo do porasta temperature.

Na licu mesta biće obavljen uviđaj, a ostaje da se utvrdi da li se muškarac utopio ili je u pitanju zločin.

Koliko je telo dugo bilo u vodi, kao i uzrok smrti i identitet muškarca, utvrdiće istraga i obdukcija.