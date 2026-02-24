Hronika
PRONAŠLI MU PARFEME U VREDNOSTI OD 5,8 MILIONA DINARA: Uhapšen muškarac (50) u Subotici
Slušaj vest
Policija u Subotici zaplenila je oko 800 parfema poznatih robnih marki, ukupne vrednosti 5,8 miliona dinara, čime su, kako je navelo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u saopštenju, sprečili dalju nelegalnu prodaju.
Policija je pretresom stana koji koristi osumnjičeni R.Č. (50) pronašla otu robu, za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o prodaji i skladištenju.
Protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje robe.
Reaguj
Komentariši