Policija u Subotici zaplenila je oko 800 parfema poznatih robnih marki, ukupne vrednosti 5,8 miliona dinara, čime su, kako je navelo Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) u saopštenju, sprečili dalju nelegalnu prodaju.

Policija je pretresom stana koji koristi osumnjičeni R.Č. (50) pronašla otu robu, za koju nije posedovao propisanu dokumentaciju o prodaji i skladištenju.

Protiv njega će, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Subotici, biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena trgovina i nedozvoljeno skladištenje robe.

