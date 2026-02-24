Slušaj vest

Dve osobe su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo danas u popodnevnim časovima u naselju Mur, u Novom Pazaru.

Naime, kako se prenosi, došlo je do direktnog sudara između džipa marke "dodž" i putničkog vozila marke "VW golf".

Prema informacijama sa lica mesta, vozač džipa tutinskih registarskih oznaka, M.K. (21), pokušao je da pretekne kolonu vozila.

Tom prilikom je, kako tvrde očevici, prešao u suprotnu traku i direktno se sudario sa "golfom" koji se uredno kretao svojom saobraćajnom trakom.

Povređeni supružnici

U vozilu marke "VW golf" nalazili su se supružnici S.K. i njegova supruga S.M. Od siline udara oba vozila su pretrpela velika oštećenja, a delovi karoserije i plastike ostali su rasuti po kolovozu.

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla na mesto nesreće, a povređeni supružnici su sanitetskim vozilom prevezeni u Opštu bolnicu Novi Pazar radi dalje dijagnostike i ukazivanja lekarske pomoći.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njihovih povreda.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, dok je saobraćaj na ovoj dionici puta bio privremeno obustavljen i preusmeravan alternativnim pravcima. Uviđajem će biti poznato više detalja.

Očevici o stravičnom sudaru

Očevici navode da je vozač džipa preticao više vozila odjednom, i to na delu puta gdje je preglednost ograničena, što je, prema njihovim rečima, dovelo do direktnog i snažnog sudara.